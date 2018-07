Inhalt Seite 1 — Bethmann ließ sich nicht drängen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Heinz Janssen

Hartmut Pogge-v. Strandmann und Imanuel Geiss: Die Erforderlichkeit des Unmöglichen, Deutschland am Vorabend des ersten Weltkrieges, in „Hamburger Studien zur neueren Geschichte“; herausgegeben von Fritz Fischer, Bd. 2; Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1965; 82 Seiten, 6,– DM.

Waren die deutschen Kriegserklärungen im August 1914 nur ein „Betriebsunfall“? Fritz Fischer, der Hamburger Historiker für neuere Geschichte, glaubt nicht daran. Er hat, wie die Leser der ZEIT wissen, im vergangenen Jahr seine Kriegsschuld diesen noch zugespitzt: Nicht nur angefangen habe Deutschland den Ersten Weltkrieg, sondern sogar gewollt und vorbereitet. Auf den detaillierten Nachweis dieser Behauptung durfte man gespannt sein. Einer seiner Schüler, Pogge-v. Strandmann, hat jetzt mit einer Studie über die Staatsstreichpläne im wilhelminischen Deutschland den ersten Nachweis zu erbringen versucht. Seine These, die er freilich nur andeutet, lautet etwa so: Reichskanzler von Bethmann Hollweg hat sich schon 1913 von den Alldeutschen, den Rechtsradikalen des Kaiserreichs, auf einen Kriegskurs abdrängen lassen.

Den Alldeutschen, einem lautstarken Verband nationalistisch-chauvinistischer Wirrköpfe, paßte die ganze Richtung nicht: der Reichstag war ihnen zu mächtig und zu sozialdemokratisch, der Kaiser zu schwach, sein Kanzler zu weich. Darum wollten sie, notfalls durch einen Staatsstreich, das allgemeine und gleiche Wahlrecht zugunsten eines Mehrklassenwahlrechts beseitigen, das ebenso wie in Preußen auch im Reiche die konservativen und besitzbürgerlichen Gesellschaftsschichten begünstigt hätte. In einem Aufwaschen sollten auch die „Judenfrage“ gelöst und die Pressefreiheit liquidiert werden. Ein solchermaßen gesäubertes Deutschland würde dann endlich auch nach außen mit der „gepanzerten Faust“ auftreten.

Diese Ideen hatten bei Konservativen, Nationalliberalen und Militärs einigen Anklang gefunden. Der Kanzler mußte also aufs höchste alarmiert sein, als diese Fronde im Herbst 1913 den Kronprinzen gegen ihn ins Feld schickte. In einer längeren, für den Kronprinzen bestimmten Denkschrift hat Bethmann Hollweg die Vorschläge der Alldeutschen Punkt für Punkt widerlegt, doch wagte er nicht, ihre Gedanken schlankweg zu verdammen, mochten sie auch noch so töricht sein. Bei seiner schwachen Machtposition durfte er sich keine unnötigen Blößen geben. Darum hüllte er das sachlich harte „Nein“ in das Gewand (scheinbar) prinzipieller Zustimmung.

In dieser Taktik hat der Kanzler mit den Jahren eine so erstaunliche Meisterschaft entwickelt, daß sich nicht nur viele seiner Gesprächspartner über seine wahren Absichten täuschen ließen, sondern fünfzig Jahre später auch noch Historiker wie Fischer und seine Schüler. Poggev. Strandmann wirft dem Kanzler zum Beispiel vor, daß er gegen den Staatsstreich als politisches Mittel nichts einzuwenden habe und ihn lediglich verwerfe, weil die Chancen eines Erfolges geringer seien als die Gefahren. Dem ist entgegenzuhalten: Wenn überhaupt, so ließen sich doch die fanatischen Hitzköpfe von rechts nur durch nüchtern-vernünftige Argumente widerlegen, die um so einleuchtender sein mußten, wenn sie mit dem Vokabular der Alldeutschen vorgetragen wurden.

Wie leicht der Historiker bei der Interpretation eines Bethmann-Textes in die Irre gehen kann, sei hier an noch einem andern Beispiel nachgewiesen. Der Kanzler mußte sich gegen den Vorwurf wehren, seine Außenpolitik wolle den Frieden „um jeden Preis“ erhalten und vergebe die Würde und das Ansehen des Reiches. Wie macht er das? Zunächst stellt er sachlich fest, daß noch in keinem Falle Ehre und Würde Deutschlands von einer anderen Nation angetastet wurden. „Wer ohne solchen Anlaß den Krieg will, muß Lebensaufgaben der Nation im Auge haben, die ohne Krieg nicht erfüllt werden können.“ Als Beweis erwähnt er die drei Kriege, die Bismarck „gewollt und gemacht“ habe. Doch sogleich fügt er hinzu, daß nach 1871 Bismarcks höchstes Ziel die Erhaltung des Friedens gewesen sei. Die „Kriegstreiber“ könnten sich unmöglich auf ihn berufen, denn Bismarck habe jede Prestigepolitik als undeutsch in Grund und Boden verdammt. „Gewiß muß unsere Politik kühn geführt werden. Aber in jeder diplomatischen Verwicklung mit Schwertern zu rasseln, ohne daß die Ehre, die Sicherheit und die Zukunft Deutschlands bedroht sind, ist nicht nur tollkühn, sondern verbrecherisch.“