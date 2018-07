Inhalt Seite 1 — Beweis der Weiblichkeit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt kaum ein Thema, das es an Ergiebigkeit mit dem der „Frau“ aufnehmen könnte. Dennoch scheint das Fundament, auf dem sich all diese Diskussionen zutragen, schief zu sein – dies meint Dr. Brigitte L. Bradley. Sie ist Assistant Professor der Germanistik an der Columbia-Universität in New York.

Da allerorten und in Druckwerken aller Art und ziemlich beständig die „Rolle der Frau“ erörtert wird, liegt die Vermutung nahe, diese Frage stehe tatsächlich im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Das löst zu diesem Zeitpunkt geschichtlicher Entwicklung einige Verwunderung aus. Vor allem erstaunt, daß eine Definition fehlt, auf der eine Diskussion ja basieren sollte.

Zunächst wäre festzustellen, daß es spezifische biologische Rollen der Geschlechter gibt: die Mutterschaft der Frau und die Vaterschaft des Mannes. Aus beiden Rollen resultiert die gemeinsame Aufgabe der Kindererziehung. In den oft zitierten besseren alten Zeiten freilich überließen, wie man weiß, die gesellschaftlich bevorzugten Schichten diese Aufgabe Hofmeistern und Gouvernanten – die Eltern selber nahmen nur indirekt daran teil. Man dürfte also annehmen (sofern die Tradition in Betracht gezogen wird), daß die biologische Rolle der Frau nicht unbedingt die Erziehung der Kinder einzubeziehen brauche.

Als zweites wäre die gesellschaftliche Rolle der Frau zu erwägen. Daß sie in einem ständigen Wandel begriffen ist, wird niemand bezweifeln. Bei Händlern und Bauern hat die Frau von jeher im Betrieb des Mannes mitgewirkt. Wenn sie heute einem eigenen Beruf nachgeht, ist das kein grundsätzlicher, sondern nur ein zeitgeschichtlich bedingter Unterschied. Zugleich aber überließen es die eben erwähnten bevorzugten Schichten ihrem Personal, den Haushalt zu führen.

Es mutet ein bißchen naiv an, wenn heute behauptet wird, nur die Hausfrau erfülle die gesellschaftliche Rolle der Frau in zulänglicher Weise. In der Gegenwart wird die Situation der berufstätigen Frau lediglich durch den Personalmangel problematisch, denn sie muß eine Tätigkeit fern der Wohnung mit der Haushaltsführung und – sofern sie verheiratet ist – der Kindererziehung verbinden, und das führt oft zu einer unerträglichen Überbürdung. Doch dies ist vor allem ein sozialpolitisches Problem.

Ebenso wie der Mann seine Berufstätigkeit nicht vom Standpunkt seiner Männlichkeit her beurteilt, sollte die Frau die ihre nicht zu ihrer Weiblichkeit in Beziehung setzen. Der Beruf ist ein allgemein menschlicher Sektor, wo allein Fähigkeit und Leistung entscheiden dürfen. Die Frau hat weder das Recht auf einen Beruf, zu dem sie nicht die notwendige Befähigung mitbringt, noch sollte sie von einem Gebiet ausgeschlossen bleiben, zu dem ihre Leistungen sie berechtigen. Zu sagen, „als Frau haben Sie doch ziemlich viel erreicht“, zeugt, so man es genau betrachtet, von einer nicht geringen Herablassung.

Ein dritter Aspekt der Rolle, die der Frau zukommt, scheint schließlich in den Erörterungen viel wesentlicher zu sein, obgleich er nicht beim Namen genannt wird; daraus ergibt sich eine unnötige Verschwommenheit. Offenbar handelt es sich bei der so oft erwähnten „Weiblichkeit“ um die Rolle der Frau in erotischer Beziehung. Die bloße Tatsache, daß die Frauen so ungemein um ihre Weiblichkeit besorgt sind, gibt zu denken. Eine Eigenschaft, deren Besitz man in keiner Weise anzweifelt, führt nicht zu Erwägungen über ihren möglichen Verlust.