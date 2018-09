Ich bin Maurer, aber das sieht man mir nicht an, oder?“

Der Wirt sagte: „Es ist doch egal, was du bist...“

„Egal sagt er... Ist es egal, ob jemand zum Beispiel Whisky trinkt oder Bier?“

„Wer schon drüber redet, was er ist und was er trinkt...“

„Sie reden doch alle darüber. Ich kann hinkommen, wo ich will, und deshalb sage ich gleich, was ich bin und was ich trinke ...“

„Soll’s denn noch ein Whisky sein?“

„Warum wohl gerade Whisky? Weil es den ganzen Tag über Bier gibt; ist der Architekt da, gibt es Bier, kommt der Bauherr, gibt es Bier, hört jemand, der ist Maurer, gibt es Bier... Brauchen Sie vielleicht einen Maurer? ...“