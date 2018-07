Inhalt Seite 1 — Fanfanis Rösselsprünge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom, im Januar

Ungewißheit kennzeichnet die Lage Italiens nach dem Rücktritt Amintore Fanfanis vom Posten des Außenministers. Das unerwartete Ausscheiden des christlich-demokratischen Politikers droht nicht nur die Regierung Moro, sondern auch die Christlich-Demokratische Partei aus dem mühsam gewahrten Gleichgewicht zu bringen.

Fanfani war im März vorigen Jahres auf Drängen Moros und des Staatspräsidenten Saragat in das Koalitionskabinett der Christlichen Demokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Republikaner eingetreten. Er hatte sich dazu offensichtlich nur widerstrebend entschlossen, denn die Übernahme der Regierungsverantwortung bedeutete für ihn eine Minderung an Aktionsfreiheit – einer Freiheit, von der er auch immer wieder, zuletzt bei der Neuwahl des Staatspräsidenten, Gebrauch gemacht hatte. Als Minister war er gebunden – durch Kabinettsbeschlüsse und durch die selbstverständliche Pflicht zur Loyalität gegenüber dem Ministerpräsidenten, dessen Regierungspraxis er vor dem Eintritt ins Kabinett mehr als einmal öffentlich kritisiert hatte.

Heute ist Fanfani dieser Bindung wieder ledig. Man überschätzt seinen Ehrgeiz gewiß nicht, wenn man annimmt, daß er eines Tages die Regierung Moro von einer Regierung Fanfani abgelöst sehen möchte. Als Minister mußte er die Verwirklichung eines solchen Planes zurückstellen. Als Parteipolitiker, der frei ist von Regierungsverantwortung und noch immer über eine beachtliche Gefolgschaft in der Democracia Christiana verfügt, hindert ihn jetzt nichts mehr daran, seine eigenen Wege zu gehen.

Die Gefahren, die sich daraus für das Kabinett Moro ergeben können, liegen auf der Hand. In Regierungskreisen ist man sich ihrer auch durchaus bewußt. Man neigt dort zu der Ansicht, daß ein unbequemer Außenminister Fanfani einem unberechenbaren, unter Umständen als „Heckenschützen“ auftretenden Parteipolitiker Fanfani bei weitem vorzuziehen wäre. Schon deshalb sind Bemühungen eingeleitet worden, den Zurückgetretenen bei der bald fälligen Kabinettsumbildung wieder zur Übernahme eines Ministerpostens zu bewegen. Daß Fanfani ja sagt, scheint allerdings mehr als zweifelhaft zu sein. Zumindest würde er sich wohl seine Freiheit teuer abkaufen lassen, teurer als im letzten Jahr.

Nicht weniger prekär als für die Regierung ist die Lage nach dem Rücktritt Fanfanis für die Christlich-Demokratische Partei. Hier bilden die Anhänger Fanfanis das Zünglein an der Waage. Bisher unterstützen sie die von Parteisekretär Rumor, Schatzminister Colombo und den Moro-Anhängern gebildete Gruppe, die den maßvollen Reformkurs der jetzigen Regierung prägt. Gehen Fanfanis Gefolgsleute innerhalb der Partei in die Opposition, dann verliert die Rumor-Moro-Gruppe im Nationalrat der Partei die absolute Mehrheit. Eine Parteikrise wäre dann unvermeidlich.

Angesichts dieser Schlüsselstellung, die Fanfani mit seiner Gefolgschaft besetzt hält, drängt sich heute mehr denn je die Frage nach den persönlichen und politischen Zielen des zurückgetretenen Außenministers auf. Was will er letztlich? Als dynamischer und befähigter Politiker strebt er zur Macht. Das ist legitim. Wozu aber will er diese Macht gebrauchen? Sein Freund La Pira stellte ihn kürzlich als eine Art italienischen de Gaulle hin, der eines Tages an der Spitze einer – auch von den Kommunisten unterstützten – Allparteienregierung die Leitung des Staates übernehmen und ein links-autoritäres Regime errichten werde.