Das Fazit, das ein hoher amerikanischer Offizier am Jahresende 1965 in Vietnam aufstellte, war lapidar und nicht frei von Sarkasmus: „Wir haben aufgehört zu verlieren.“ Von Sieg war bei den Militärs im Hauptquartier von Saigon nicht die Rede – und wenn, dann stand ein solcher „Sieg“ in ihren Erwartungen am Ende eines jahrelangen, unerbittlichen und verlustreichen Krieges.

Dies ist das wenig ermutigende Fazit eines Jahres, in dem die Vereinigten Staaten ihre Truppenstärke von 23 000 auf 180 000 Soldaten erhöht haben, in dem die US-Luftwaffe (unterstützt durch die südvietnamesische Luftwaffe) 12 000 Angriffe gegen Nord Vietnam und 60 000 Angriffe gegen Ziele in Südvietnam geflogen hat, in dem 1365 Amerikaner gefallen sind und fast 6000 verwundet wurden, in dem 160 US-Flugzeuge über Nordvietnam verlorengingen und 80 über Südvietnam abgeschossen wurden. Nun weist die düstere Statistik des Vietnam-Krieges zwar auch hohe Verlustziffern bei den Vietcong-Einheiten auf, aber insgesamt haben die Kommunisten durch Rekrutierungen in Südvietnam und durch nordvietnamesische Verstärkungen ihre Truppenzahl auf 230 000 Mann erhöht – also fast verdoppelt.

Dem amerikanischen Präsidenten boten sich beim Ausblick auf das Jahr 1966 ernste und schwerwiegende Entscheidungsnotwendigkeiten. Nach den harten Gesetzen der Eskalation müßten, sollte der Verstärkung der anderen Seite mit militärischem Erfolg begegnet werden, die amerikanischen Truppen auf 350 000 Soldaten – wenn nicht noch mehr – verstärkt werden. Weiter müßte der Ho-Tschi-Minh-Pfad, über den der Nachschub aus Nordvietnam kommt, blpckiert werden, was Operationen auf dem Territorium von Laos und Kambodscha notwendig machen und damit neue politische Verwicklungen mit sich bringen würde. Auch fordern manche Militärs seit langem eine noch heftigere Bombardierung Nordvietnams – einschließlich der Hauptstadt Hanoi, des Haupthafens Haiphong und der wichtigsten Industrieanlagen.

Weiterhin mußte sich der Präsident über die Notwendigkeit klar sein, den Kongreß um noch sehr viel höhere Summen für Vietnam zu Versuchen. Schon heute kostet dieser Krieg dem amerikanischen Steuerzahler täglich etwa 65 Millionen Mark. Für Johnson tat sich also unausweichlich eine schmerzliche Zukunftsperspektive auf: große Abstriche bei der Verwirklichung jene „Great Society“, die sein liebstes Kind ist. Zu alledem lernen noch die Gallup-Zahlen, die auswiesen, daß die Popularitätskurve Johnsons ihren bisher tiefsten Stand erreicht hatte. Das amerikanische Volk verfolgt den Vietnam-Krieg mit wachsender Kritik und mit wachsendem Unbehagen.

Johnson reagierte ohne Zögern. Er tat zweierlei: Erstens ordnete er die unbefristete Einstellung der amerikanischen Luftangriffe auf Nordvietnam an. Diese Bombardements hatten bisher militärisch kaum etwas bewirkt, dafür aber die psychologische Widerstandskraft der Nordvietnamesen nur gestärkt, die Anhänger des harten Kurses in Hanoi bestätigt, Peking permanent Stoff für Propagandatiraden geliefert und auch Moskau gezwungen, die „imperialistischen Angriffe auf ein sozialistisches Bruderland“ zu brandmarken.

Zweitens leitete der Präsident eine kühne, beispiellose Düsen-Diplomatie ein. Seine Emissäre sind um die Welt geflogen und haben den Regierungen im Osten, im Westen und in der dritten Welt auseinandergelegt, wie sehr Washington an baldigen Friedensverhandlungen mit Nordvietnam gelegen ist. Zugleich ist an viele Politiker in der Welt die Bitte gerichtet worden, ihrerseits auf Hanoi einzuwirken, damit die Nordvietnamesen sich bereitfinden, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Daß die erste offizielle Reaktion der nordvietnamesischen Regierung nichts anderes als eine höhnische Abweisung war, muß noch kein Anlaß zum Pessimismus sein. Das Denken der Führer in Hanoi ist offenbar so sehr von kommunistischer Doktrin durchtränkt, daß sie in jeglichem Friedensangebot bloß die Bemäntelung kriegerischer Absicht, also pure Heuchelei vermuten. Außerdem fällt den Nordvietnamesen, die hinlängliche Erfahrung mit chinesischer, japanischer und französischer Kolonialherrschaft besitzen, die Vorstellung sehr schwer, daß eine Nation sich mit Blut und Gut in einem anderen Land engagiert und dabei nicht kolonialistische Ziele verfolgt.