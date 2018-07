Von Wilhelm Weyen

Bonn

Die Situation schien grotesk. Das Bonner Schwurgericht nämlich gab dem makabren Ausspruch des angeklagten Mörders recht: „Wer nicht töten kann, ist nicht normal.“ Denn der mit solchen und anderen merkwürdigen Sprüchen dem Gericht weismachen wollte, er sei geisteskrank, wurde jetzt von Richtern und Geschworenen für normal und für schuldig befunden, in der Nacht zum 1. Oktober 1964 den 28jährigen Bonner Taxifahrer Karl-Heinz Koch mit elf Messerstichen getötet zu haben. Der 25jährige Manfred Tragert, des Mordes angeklagt, wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Sein Komplice, Dino Dieter Hoffmann, 28 Jahre alt, erhielt die gleiche Strafe.

Tragert, der sich im Prozeß als Mitglied einer Geheimorganisation fünfdimensionalen Wesen bezeichnete, steht grinsend und Bonbons lutschend in der Anklagebank, als Landgerichtsdirektor Herbert Schroeder den Urteilsspruch verliest. Der Verurteilte tut so, als könne ihn dieses Urteil nicht berühren. „Die irdische Gerechtigkeit kann meinen überirdischen Kern, mein Leben im Jenseits, nicht zerstören“, hatte er dem Gericht großspurig erklärt. Sein Komplice Hoffmann, der während der Verhandlung gelegentlich weinte und in seinem Schlußwort reuig um ein mildes Urteil bat, ist ruhig und unbewegt.

Im Dezember 1964 wurde erstmals gegen das ungleiche Paar in der Anklagebank verhandelt. Der Tatbestand war klar, von der Kriminalpolizei bewiesen und von Tragert gestanden. Unklar war damals lediglich die Persönlichkeit des Haupttäters Manfred Tragert. Der Gerichtspsychiater Dr. Josef Gierlich hatte ihn zwar für voll verantwortlich erklärt. Er hatte ihn sogar ein autodidaktisches Genie genannt, ihm ungewöhnliche naturwissenschaftliche Kenntnisse zugesprochen und bedauert, daß dieser begabte junge Mann zum Mörder wurde.

Das Gericht aber hatte Zweifel. Tragert sprach nämlich in der Verhandlung von telepathischen Einflüssen und posthypnotischen Befehlen, die ihn zur Tat veranlaßt hätten. War er zurechnungsfähig? Ein weiterer Gutachter wurde gehört. Professor Dr. Hans Jörg Weitbrecht, der Leiter der psychiatrischen und Nervenklinik der Bonner Universität, wurde mit der Untersuchung des Täters beauftragt.

Ende April begann die zweite Auflage des Prozesses. Gutachter Weitbrecht präsentierte dem Gericht mit seiner „Psychoanalyse“ einen Geisteskranken. Die Diagnose des namhaften Wissenschaftlers lautete: schleichende paranoide Schizophrenie. Strafrechtlich nicht verantwortlich. Mit Bestimmtheit schloß Weitbrecht die Möglichkeit des Simulierens aus. Selbst Gutachter Gierlich, im ersten Prozeß von der Zurechnungsfähigkeit seines Patienten überzeugt, schwenkte in Weitbrechts Lager ein. Der Staatsanwalt plädierte auf Freispruch und Einweisung in eine Heilanstalt für Tragert: „Was sollte ich anders tun, zwei Sachverständige waren schließlich zu dem gleichen Ergebnis gekommen.“ Hoffmann dagegen sollte lebenslänglich ins Zuchthaus. Er hatte nach Ansicht der Anklage die Tat geplant, sie Tragert ausführen lassen und dabei genau gewußt, daß dieser seinen Befehlen blind folge.