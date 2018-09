Dem Bundesverband der Heilmittelindustrie ist eine Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung gesundheitspolitischer Probleme angeschlossen, die sich in der letzten Ausgabe ihres Informationsdienstes für die auf naturheilkundlicher Basis beruhenden biologischen und phytotherapeutischen Mittel einsetzt. „Diese teils auf altem volksheilkundlichen Wissen beruhenden Präparate entziehen sich noch weitgehend dem exakten wissenschaftlichen und klinischen Test“, heißt es dort. Aber das wird nicht etwa bedauert, nein, die Erforscher gesundheitspolitischer Probleme fahren fort „...denn Gott sei Dank gibt es noch so manches zwischen Himmel und Erde, was die ärztliche Kunst intuitiv erahnt, wovon sich aber die Schulweisheit noch nichts träumen läßt. Seien wir glücklich, daß wir noch solche naturheilkundlichen Mittel haben, die uns davor abhalten, nur noch zu den unvermeidlichen chemischen Stoffen zu greifen, die sicher noch manche unerkannte Gefahren in sich bergen.“

Für beachtenswert halte ich diese im Namen der Heilmittelhersteller gemachte Äußerung deshalb, weil sie eine in unserem Lande weit verbreitete Einstellung zur Medizin, ja zur Wissenschaft ganz allgemein widerspiegelt. Wir werden aufgefordert, dankbar dafür zu sein, daß die Medizin noch nicht vollends zur Wissenschaft geworden ist, daß mithin der Arzt mangels exakten Wissens in manchen Fällen auf „intuitives Erahnen“ angewiesen ist, wenn es gilt, Kranke von ihren Leiden zu heilen. „Schulweisheit“, das hat in Deutschland einen abwertenden Klang; wir beklagen den Verlust des Faustischen aus unserem Dasein und ignorieren die Lehren aus der Geschichte der Wissenschaft, die nämlich den intuitiven Erahnern und alten Volksweisheiten nur in sehr seltenen Ausnahmefällen recht gegeben hat.

Volksheilkundliche Arzneimittel haben gewiß ihren berechtigten Platz in der Medizin, aber ich vermag nicht einzusehen, warum diese Substanzen nicht ebenso gut klinisch zu erproben sind wie die synthetisch hergestellten. Ob ein Mittel hilft, das läßt sich statistisch ermitteln, dadurch nämlich, daß man es einer hinreichend großen Zahl von Kranken verabreicht und nachher prüft, ob es das Leiden positiv beeinflußt hat oder nicht. Volksheilkundliches Wissen ist doch auch nur statistische Erfahrung, freilich eine, die im Gegensatz zu modernen medizinalstatistischen Prüfungen mit Fehlern belastet und zuweilen von Aberglauben und veralteten Vorstellungen über die Funktionen des Organismus verfälscht ist. (Walnüsse sollen nach einer alten Volksregel die Hirntätigkeit anregen. Der Grund: Der Nußkern ähnelt in seiner Form derjenigen des Gehirns.)

Glücklich haben wir uns nach Meinung der Erforscher gesundheitspolitischer Probleme zu schätzen, weil uns die naturheilkundlichen Mittel davor bewahren, zu den chemischen Stoffen zu greifen, die sicher noch manche unerkannte Gefahren in sich bergen.

Bestehen etwa Gesundheitstees, Heilkräuter und aus Pflanzen gewonnene Drogen nicht aus chemischen Stoffen? Pflanzen sind schließlich auch nur chemische Fabriken, die giftige, neutrale und sicher auch heilsame Substanzen synthetisieren. Allerdings sind diese Produkte in ihrer chemischen Zusammensetzung bei weitem nicht so zuverlässig standardisiert, wie die der Pharmaziefabriken. Und wer will eigentlich bewiesen haben, daß nicht auch naturheilkundliche Arzneimittel, sofern sie wirksam sind, noch unerkannte Gefahren in sich bergen? Etwa die alte Volksweisheit? -ow