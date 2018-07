Inhalt Seite 1 — Rebellion um zwei Groschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. W., Köln

Was zunächst wie eine billige Komödie aussah, entpuppte sich als eine konkrete Gefahr für die Einheit der 270 000 Jungakademiker in der Bundesrepublik. Der Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) in Bonn steht vor dem Zusammenbruch. Äußerer Anlaß war die Beitragserhöhung des VDS um zwei Groschen im Sommer dieses Jahres. 70 000 Studenten muckten auf.

Den Anfang hatte Köln gemacht. Als Bonn die Beitragserhöhung im Frühjahr ankündigte, beschlossen die 20 000 Studenten der größten Universität Westdeutschlands den Austritt aus dem VDS. Seither bröckelte es mehr und mehr im Verbandsgebälk. Die Kommilitonen aus Erlangen, Würzburg und Mainz zogen mit und kündigten dem Verband ihre Mitgliedschaft. Gießen (5000 Studenten) hat den Austritt bereits beschlossen. Vor kurzem erklärte auch die Universität Münster mit ihren 15 000 Studenten nach einer stürmischen Nachtsitzung im Parlament ihre Abkehr vom Bonner Verband.

Der teils vollzogene, teils angekündigte Auszug der 70 000 Rebellen – rund ein Viertel aller Hochschüler – ist für den VDS ein harter Schlag. Würde die erklärte Absicht der Rebellen Wirklichkeit, könnten die Funktionäre des VDS ihre Koffer packen und sich künftig ausschließlich ihren Studien widmen. Denn ohne den finanziellen und ideellen Rückhalt der Abtrünnigen wäre die VDS-Arbeit lahmgelegt. Mit der Beitragserhöhung um durchschnittlich 20 Pfennige ist die Kontroverse allein nicht zu deuten. Der AStA-Vorsitzende aus Köln, Klaus W. Laepple, nennt andere Gründe: „Der Verband ist unfähig, die studentischen Belange zu vertreten. Der VDS ist nur noch Konkursverwalter der eingehenden Beiträge.“

Bevor die Kölner auszogen, hatten sie versucht, ihren Forderungen nach einer Neuordnung des VDS Gehör zu verschaffen. Schuld an der mangelhaften Arbeitsweise des VDS trägt nach ihrer Meinung der überorganisierte „Bonner Wasserkopf“ mit 25 haupt- und ehrenamtlichen Funktionären. Laepple bemängelt, daß die Delegierten des VDS – die Studentenvertreter der einzelnen Hochschulen – keine Möglichkeit haben, korrigierend in die Jahresarbeit des Verbandes einzugreifen. Laepple: „Eine Mitgliederversammlung im Jahr reicht nicht aus. Da kommt nie etwas zustande. Diese Versammlungen sind reine Zirkusveranstaltungen.“

Obwohl der Kölner Austritt für den VDS eine empfindliche Finanzeinbuße von rund 50 000 Mark bedeutete, wehrte VDS-Vorsitzender Uwe Janssen alle Vorwürfe ab. Er beruft sich darauf, daß die Mehrheit des VDS-Delegierten die Kölner Vorschläge abgelehnt habe. Überdies verweist Janssen auf eine Reihe von Strukturverbesserungen, die auf einer 44stündigen VDS-Tagung in Hamburg durchgesetzt worden waren. Kölns AStA-Chef Laepple dazu: „Das ist doch alles nur Bastelwerk. Die haben nur Referate gehalten und die Beiträge erhöht. Daß wir schon im Frühjahr mit unseren Forderungen unterlagen, liegt daran, daß der Vorstand die Delegierten einfach überfährt. Auf den Jahresversammlungen sind doch meist nur Neulinge vertreten.“

Trotz solcher Spannungen glaubt Uwe Janssen die VDS-Scherben auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar wieder kitten zu können. Janssen: „Schließlich steht unsere ganze Arbeit auf dem Spiel. Was soll aus den Reformen im Hochschulleben werden, wenn der Verband auseinanderfällt.“ Mit Unterstützung kann Janssen ausgerechnet aus jenen Kreisen rechnen, wo er sie am wenigsten gesucht hatte, aus Münster nämlich. Münsters AStA-Vorsitzender Bernhard Polazcek erklärte: „Unsere Austrittserklärung ist mehr eine Drohung. Wir wollen versuchen, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.“ Polazcek schwebt vor, daß die bisher erfolgten oder angekündigten Austritte aus dem VDS wieder revidiert werden. Außerdem will er versuchen, überspitzte Forderungen einiger Studentenparlamente auf das rechte Maß zurückzuschrauben. Voraussetzung, dafür ist allerdings, daß Änderungen in der Verbandsspitze erfolgen. Der Münsteraner Studentenführer meint: „Es geht einfach nicht, daß sogar Abteilungsleiter der Geschäftsstelle nicht einmal wissen, welche Aufgaben sie haben und was sie machen sollen.“