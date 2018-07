Inhalt Seite 1 — Richter in eigener Sache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Kleine

Uns fehlt eine Sozialgesetzgebung aus einem Guß. Das wird von Jahr zu Jahr von allen Seiten immer lauter beklagt. Selbst Regierung und Parlamentarier finden sich in dem Durcheinander der Paragraphen nicht mehr zurecht. Auch die ehrgeizigsten Sozialpolitiker geben zu, daß sie die Übersicht verloren haben. Trotz eines Sozialaufwands, der 1965 über 62 Milliarden Mark betrug und der (im Verhältnis zum Sozialprodukt) höher liegt als in jedem anderen Land, gibt es auch bei uns noch nicht für alle ausreichende soziale Sicherheit. Es fehlt andererseits nicht an Beispielen, in denen sie übertrieben wird.

Von den zahlreichen Gutachten, die in diesem Jahr der Bundesregierung vorgelegt werden sollen, wird deshalb zu Recht neben den Vorschlägen für eine Finanzreform die für die Jahresmitte angekündigte Sozialenquête als die bedeutungsvollste angesehen. Der neue Bundesarbeitsminister Katzer hat die Erwartungen noch gesteigert, als er kurz nach seinem Amtsantritt ankündigte, er benötige nach Vorlage dieser Untersuchung der Tatbestände und Zusammenhänge unseres Sozialrechts wenigstens noch ein halbes Jahr, bevor er Konsequenzen in Form von Gesetzentwürfen ziehen könne.

Katzer möchte diese Atempause, niemand kann es ihm verdenken, vor allem wohl aus finanziellen Gründen. Die Bundeskasse ist leer. Der Arbeitsminister kann sich im übrigen jederzeit bei zweien seiner fähigsten Mitarbeiter nach dem Stand der Durchforstung unseres Sozialrechts erkundigen. Sie haben in den letzten achtzehn Monaten an den fünfzehn Sitzungen der sieben Professoren, die vom Bundeskanzler mit der Sozialenquete beauftragt wurden, regelmäßig teilgenommen.

Obwohl der Auftrag an die Kommission eine Teilnahme von Regierungsvertretern aus naheliegenden Gründen verbietet – sie soll ja auch ein möglichst unabhängiges Urteil über die bisherige Sozialpolitik der Regierung abgeben –, kann man jetzt selbst im Protokoll feststellen, wer „als Vertreter der Bundesregierung“ an den meist zweitägigen Beratungen der Kommission teilnahm. Die Institution, über deren sozialpolitisches Handeln geurteilt werden soll, ist also bei den Beratungen mit im Spiel.

Aus dem-Protokoll geht auch hervor, daß sich der Regierungsvertreter, der für sachliche Auskünfte zur Verfügung steht, keineswegs nur als stiller Zuhörer betätigt. Bei seinen Diskussionsbeiträgen handelt es sich eindeutig um ausführliche Meinungsäußerungen. Der Regierungsvertreter gibt also Werturteile über die Regierungspolitik ab.

Es fällt deshalb schwer, noch von einem unabhängigen Gremium zu sprechen, wie es etwa die fünf Sachverständigen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage darstellen. Die recht aktive Teilnahme von Beamten des Arbeitsministeriums muß den Verdacht wecken, daß dieses Ministerium von vornherein ein Ergebnis der Sozialenquete sicherstellen will, das ihm genehm ist. Ob das wirklich gewollt wird, bleibt abzuwarten; aber schon der Schein einer solchen Absicht hätte vermieden werden müssen.