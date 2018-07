Weiterbauen um jeden Preis! Das scheint dem Verband des Baugewerbes das beste Mittel zu sein, die angeblich drohende Wirtschaftsmisere zu verhindern. Wenn die Baukonjunktur, so meint er in seinem Jahresbericht, weiter zurückgehe, wirke sich das schädigend auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung aus. Wäre diese Behauptung richtig, könnte die sich abzeichnende konjunkturelle Flaute leicht überwunden werden; doch die Verhältnisse, sie sind nicht so...

Es wird vielmehr höchste Zeit, daß die mit öffentlichen Mitteln angeheizte Übernachfrage am Baumarkt auf ein gesamtwirtschaftlich vertretbares Maß zurückgeführt wird. In den letzten sieben Jahren sind die Baupreise für Wohngebäude wegen dieser Übernachfrage um 56 Prozent gestiegen. Den Baupreisauftrieb zu bremsen, ist daher eines der Hauptziele der Krediterschwerung, die die Bundesbank seit gut einem Jahr verfolgt. Jeder, der in den nächsten Jahren bauen will, sollte dafür dankbar sein.

Am Baumarkt vollzieht sich, und bisher noch recht langsam, lediglich die Rückkehr zu normalen Verhältnissen. Für die Bauwirtschaft besteht kein Anlaß zur Schwarzmalerei. Allerdings – um jeden Preis dürfte künftig nicht mehr gebaut werden. sm.