Von Heinz D. Stuckmann

Es ist Donnerstag, 16.28 Uhr. Ich stehe mit meinem Wagen kurz vor der Kreuzung Steinstraße–Johanniswall in Hamburg. Neben mir – auf dem Sitz des Beifahrers – liegen Tonbandgerät und Stoppuhr; über mir hängt das Mikrophon. Ich schalte das Gerät ein, schalte in den ersten Gang, drücke auf die Stoppuhr und spreche auf das Tonband:

Ich habe bei Grün die Kreuzung Lange Mühren–Mönckebergstraße passiert, muß aber genau auf dem Fußgängerweg anhalten. Ich weiß: Das ist verboten. Aber die langsam fahrende Kolonne stoppte ganz plötzlich. Ich kann nicht vor, kann nicht zurück.

Dann haben die Fußgänger grün. Die Fußgänger quetschen sich zwischen den Wagen hindurch. Das geht so eine Weile. Dann fährt die Kolonne wieder an. Ich könnte – ich möchte den Überweg wieder freimachen. Aber ich kann ihn nicht freimachen. Die Fußgänger nehmen ihr Recht wahr: Sie haben noch grün. Und ehe sie – zu ihrer eigenen Bequemlichkeit verzichten, drängen sie sich um die Wagen herum, die Wagen hinter mir und den meinen ...

So ist das im deutschen Straßenverkehr. Jeder pocht stur auf sein Recht, wenn er auch dadurch im Nachteil ist, wenn auch der ganze Verkehr zusammenbrechen sollte. In Frankreich – zum Beispiel – ist es selbstverständlich, daß die entgegenkommende Kolonne einem Linksabbieger den Weg freigibt, für ihn und die anderen anhält, wenn sich hinter ihm die Wagen stauen.

Lange Mähren... Spitalerstraße Steintorwall ... Ecke Ernst-Merck-Straße zeigt die Ampel Rot. Auf der Kreuzung aber steht ein Verkehrspolizist und winkt ungeduldig: durchfahren. Also fahren wir durch – bei Rot...

Die Ampeln sollten einst – und sie sollen es noch – die Polizisten überflüssig machen. Der Kreisverkehr bekam die gleiche Aufgabe. Personaleinsparung! Inzwischen gibt es in vielen Städten eine ganze Reihe von Kreuzungen, deren Ampeln zur Hauptverkehrszeit durch Polizisten ergänzt oder gar ersetzt werden, damit der Verkehr nicht völlig zusammenbricht. Und in Hannover – der Stadt mit dem berühmten kreuzungsfreien Verkehr – müssen täglich gegen 16 Uhr an jedem Kreisel etliche Verkehrspolizisten aufmarschieren, um das drohende Chaos zu verhindern. So ändern sich die Zeiten.