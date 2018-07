Die Frau vergötterte ihren Mann, wie auch ein ganzes Volk, ihn vergöttert und dabei allerdings in verhängnisvoller Weise überschätzt hatte. Jetzt aber war er gestürzt worden. Hals über Kopf und heimlich mußte er das Land verlassen (was mit den Anstoß gab für eine überraschende Wende der Weltpolitik). Sie fuhr ihm nach, zusammen mit ihrer Tochter, die einige Jahre später mindestens so berühmt sein sollte wie der Vater, und das keineswegs wegen ihres üppigen Busens, auf den sie ausgesprochen stolz war und den sie deswegen – worüber man in ganz Europa spottete – selbst auf Reisen kaum verhüllte.

Auf der Flucht kam der Mutter wieder jener Lieblingsgedanke, mit dessen Realisierungsmöglichkeiten sie sich schon seit Jahren befaßt hatte: sich ihrem so übermäßig verehrten Gemahl auch nach dem Tode erhalten zu wissen, jedenfalls bis zu einem gewissen Grade.

Hinter dieser Absicht stand nicht allein übersteigerte Empfindsamkeit (in der ihr Zeitalter schwelgte). Hinzu kam ihre krankhafte Furcht, aus Versehen lebendig begraben zu werden. Daß so etwas möglich war, hatte sie in jenem Spital gesehen, das in Paris unter ihrer Obhut stand und noch heute ihren Namen trägt: Wenn für neue Patienten dringend Betten gebraucht wurden, kam es vor, daß Sterbende begraben wurden, noch ehe sie ganz tot waren. Um das zu ändern, hatte sie eine Abhandlung geschrieben: „Über voreilige Beerdigungen.“

Ihre Furcht war geblieben. Und um selber einem solchen Schicksal auf jeden Fall, zu entgehen, wollte sie gar nicht begraben, sondern einbalsamiert werden. Längst hatte sie sich mit den verschiedenen Methoden vertraut gemacht.

Jetzt, auf dem Weg ins Exil, entstand die letzte Fassung ihres Plans, die kurz darauf testamentarisch festgelegt wurde: für sie und ihren Mann ein Mausoleum mit einem marmornen Becken; darin sollten sie – sie war überzeugt, als erste zu sterben – und ihr Mann in Alkohol konserviert werden.

Als sie starb, führte ihr Mann die ungewöhnlichen Anweisungen tatsächlich aus. Die Tote wurde einbalsamiert, wonach sie, bis das Mausoleum fertig war, noch drei Monate im Haus bleiben mußte. Dann kam sie ins Alkoholbecken.

Zehn Jahre später folgte der Mann: ihr nach; und das Mausoleum wurde, wie sie es bestimmt hatte, zugemauert. Nach dreizehn weiteren Jahren mußte es noch einmal aufgebrochen werden, weil nun auch die Tochter gestorben war. Ihr Sarg wurde ans Fußende des Beckens gestellt. Dann wurde das Mausoleum endgültig vermauert. Nach einer bewegten Geschichte hatte eine berühmte Familie endlich ihre Ruhe.