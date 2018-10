Unbeirrte Sparer

Trotz des starken Geldwertschwundes hat das Kontensparen in der Bundesrepublik auch 1965 weiter zugenommen. Die Spareinlagen nahmen im vergangenen Jahr einschließlich der Zinsgutschriften (3,5 Milliarden) um 17 Milliarden Mark zu. Der Spareinlagenbestand bei den Kreditinstituten erreicht damit bis zum Ende des Jahres rund 117 Milliarden Mark. Hiervon waren 70 Milliarden bei Sparkassen, 18 Milliarden bei den Kreditbanken und 6 Milliarden Mark bei der Postsparkasse angelegt.

Millionen für Werbegeschenke

Mehr als 830 Millionen Mark hat 1964 die Werbegeschenkindustrie in der Bundesrepublik umgesetzt. Die Produktion hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent erhöht und wird nur noch von den USA übertroffen. 70 Prozent aller verkauften Werbegeschenke wurden an Klein- und Mittelbetriebe abgesetzt. Man schätzt, daß Werbegeschenke am gesamten Werbeaufwand der deutschen Wirtschaft einen Anteil von 18 Prozent haben. Es wird dabei immer mehr Wert auf eine gehobene Qualität gelegt.

US-Truppen als Devisenquelle

Die in der Bundesrepublik stationierten amerikanischen Truppen geben jährlich rund 1,3 Milliarden Mark für deutsche Güter und Dienste aus. 800 Millionen Mark davon werden als Löhne und Gehälter an deutsche Arbeitnehmer gezahlt und fast 500 Millionen Mark für die Lieferungen privater Firmen, Verbrauch von Elektrizität und Telephonbenutzung ausgegeben. Diese Summen enthalten nur die Ausgaben amtlicher Stellen, nicht jedoch die Privafausgaben amerikanischer Soldaten.

Auslandsinvestitionen verdoppelt