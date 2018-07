FÜR Zeitgenossen, die suchen, was vor fast vierhundert Jahren der Initiator des vorliegenden Werkes einfach und treffend „geographische-Ergötzung“ nannte –

Georg Braun/Franz Hogenberg: „Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt“, Band I (1574), eingeleitet und kommentiert von Max Schefold; Verlag Müller und Schindler, Plochingen; Kommentarheft (40 S.) und Faksimileband, Gld. 650,– DM (Subskriptionspreis 580,– DM), Kunstld. 475,– DM (Subskriptionspreis 435,– DM) Kassette 475,– DM (Subskriptionspreis 435,– DM); Ablauf der Subkriptionsfrist: 31. 1. 1966; Preis bei Subskription für das Gesamtwerk: Ld. 520,– DM, Kunstld. und Kassette: 395,– DM.

ES ENTHÄLT, auf wolkiggelbliches Papier gedruckt, den vollständigen ersten von den insgesamt sechs Bänden des großen Braun/Hogenbergschen topographischen Werkes, entstanden in den Jahren 1572 bis 1618: die kolorierten Städte-Radierungen („Contrafacturen“) des Reproduktionsstechers Franz Hogenberg, die erläuternden deutschen Texte („Beschreibungen“) des Kölner Theologen Georg Braun. In einer Zeit entstanden, in der Europa sich die Kenntnis der Welt aneignete und die Geographie kein Schulfach war, sondern ein Abenteuer, unternahm es dieses Werk, das neue Wissen mit bis dahin unerhörter Genauigkeit, Lebendigkeit und Vollständigkeit zu sammeln und mitzuteilen. Die weiteren fünf Bände sollen in Abständen von jeweils acht Monaten folgen, Band 2 im Juli dieses Jahres.

ES GEFÄLLT: denn es handelt sich um eins der größten und aufwendigsten aller bisherigen Faksimilevorhaben und um den ehrgeizigsten Versuch, dem Interesse unserer Zeit an alten Stadtansichten entgegenzukommen. (Wer den Preis exorbitant findet, mag sichvergegenwärtigen, daß die Faksimileausgabe der „Manessischen Handschrift“, die der Insel-Verlag 1925/27 in sechs Lieferungen herausbrachte,seinerzeit 3000 RM kostete.) Woher rührt dieses Interesse ausgerechnet in einer Zeit, die ihre geographische Neugier in nie zuvor dagewesenem Umfang praktisch befriedigen kann? Vielleicht daher, daß diese alten Ansichten dem heutigen Betrachter gestatten, was ihm weder Scharnow noch Touropa bieten können: imaginäre Reisen ins Unmögliche, Reisen in die Zeit. Und vielleicht auch daher, daß diese Topographen, solide Handwerker alle, zwischen Exaktheit und Gefälligkeit vermittelnd, zwischen Deskription und Impression, die Welt so schön und wohnlich überschaubar machen, als wäre sie eigens für den Menschen geschaffen. D. E. Z.