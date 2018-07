Es wäre unbillig, wollte man den Bundeslandwirtschaftsminister Hermann Höcherl tadeln oder gar verspotten, weil er es für richtig und wichtig hielt, seine Gedanken zur Jahreswende den sicherlich aufmerksam lauschenden Rundfunkhörern mitzuteilen. Zugegeben, wenn alle Minister des gewiß nicht kleinen Bundeskabinetts ebenso am Jahresende zum Mikrophon drängen würden, könnten sich bei den Hörern leicht Ermüdungserscheinungen einstellen. Aber Höcherl sprach ganz offensichtlich nicht als Minister, sondern als Kandidat für ein höheres Staatsamt.

Da der Nachfolger des gegenwärtigen Bundeskanzlers Erhard nach der Meinung einer nicht unbedeutenden deutschen Illustrierten nur noch durch einen Beinbruch beim Schlittschuhlaufen an dieser Nachfolge gehindert werden kann, war es sicherlich hohe Zeit, auch den Nachfolger des gegenwärtigen Bundespräsidenten zu bestimmen. Insofern ist die Neujahrsansprache des jetzigen Landwirtschaftsministers nur als eine Einübung auf die Aufgaben seines künftigen Amtes zu betrachten. Höcherl selbst betonte, daß er mit seiner Rede eine Tradition fortführe, die auch „der Herr Bundespräsident als Landwirtschaftsminister“ eingeleitet hat.

Höcherl sprach um 12.00 Uhr und Lübke um 19.30 Uhr. Die Gelegenheit war also günstig, die rhetorischen Fähigkeiten des alten und des künftigen Bundespräsidenten zu vergleichen. Höcherl hat im wesentlichen diesen Vergleich gut bestanden. Die wichtigste Voraussetzung für sein kommendes Amt, die wohlausgewogene Differenzierung zwischen den „Hörerinnen und Hörern“ in der Bundesrepublik und den „Brüdern und Schwestern“ in „Mitteldeutschland“, geht Höcherl schon geläufig von der Zunge.

Wertvolle Reflexionen halten sich in beiden Reden die Waage: „Der Jahreswechsel ist für uns alle Anlaß zu einer zusammenfassenden Schau nach rückwärts und nach vorn in die Zukunft“ (Höcherl). „Der Rückblick auf das vergangene Jahr vermittelt uns ein Bild, in dem wir neben hellen Farben auch viele düstere Schatten finden“ (Lübke). In der Qualität der vaterländischen Prosa dürfte Höcherl den jetzigen Bundespräsidenten nahezu etwas übertreffen, zumal Lübke diesmal nur die „Müdigkeit“ der internationalen Organisationen „hinsichtlich der Erfüllung unserer nationalen Wünsche“ rügte. Höcherl dagegen mußte es schon als ehemaligem NS-Staatsanwalt nicht schwergefallen sein, die Niederlage Hitlers im Jahre 1945 als „unglückseliges Kriegsende“ zu empfinden.

Man mag gegen Höcherls Qualifikation einwenden, daß er ausgerechnet als Landwirtschaftsminister den immer wiederkehrenden Lübke-Topos über die ständige und allseitige Aufzucht unseres Volkes nicht berücksichtigt hat. Lübke ermahnte uns im neuen Jahr, auch in der Familie „unser Bestes zu geben“, damit sich „unser Volk ... in seinen Kindern ... ständig erneuert.“ Höcherl dagegen hatte zu dieser patriotischen Pflicht nichts zu sagen. Rufus