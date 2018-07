Inhalt Seite 1 — Vor der Katastrophe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hermann Lewy

Werner E. Mosse und Arnold Paucker (Herausgeber): Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik. Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Institutes 13 J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 626 Seiten, 48,– DM.

Im Schicksalsjahre 1932 lag die jüdische Katastrophe noch im Schoße der Zukunft. Die Krise lag in der Luft; niemand wußte, in welchem Ausmaße 1932 das Entscheidungsjahr war für das Schicksal Deutschlands und der europäischen Judenheit. Die in dieser Zeit der Wende ringenden Kräfte und Anschauungen darzustellen, war die Aufgabe des in diesem Bande veranstalteten Symposiums.“ Mit diesem Absatz beschließt Robert Weltsch seine beispielhaften Schlußbetrachtungen zu dem vorliegenden Sammelband.

Vierzehn Autoren versuchen das im wesentlichen historisch-soziologisch-psychologische Problem der letzten Jahre der Weimarer Republik einer Analyse zu unterziehen. Es sind dies nichtjüdische und jüdische, zumeist in England und Deutschland ansässige Historiker, Nationalökonomen, Soziologen, Sozialpsychologen, Theologen und Germanisten.

Allerdings scheint bereits der Start eines solchen außerordentlich komplizierten Unterfangens bedenklich und in eine falsche Richtung verlaufend, wenn im Vorwort des Herausgebers und auch andernorts von einer Auflösung des engen „deutsch-jüdischen“ Zusammenlebens gesprochen wird. Wäre es nicht angesichts dessen, daß die Verhaltensweise der nichtjüdischen Umwelt zu den Juden in Deutschland Untersuchungsgegenstand ist, richtiger, vom nachbarlichen Leben der Nichtjuden und Juden zu sprechen und nicht zu übersehen, daß zwischen der großen Mehrheit der in Deutschland lebenden Juden und den andersgläubigen Bürgern ein Verschmelzungsprozeß vor sich gegangen ist? Der ungeheure infame Vertrauensbruch, den die nationalsozialistischen Machthaber an den in Deutschland lebenden Juden begangen haben, hat bisher viel zu wenig Beachtung gefunden. Es traf alle Juden und nicht nur diejenigen, deren repräsentatives Organ der Central-Verein der Staatsbürger indischen Glaubens war und deren Hingabe und Hinneigung zum deutschen Vaterland am sichtbarsten – traurigen – Ausdruck gefunden hat in der außerordentlich hohen Beteiligung der Juden an der Quote der Kriegsgefallenen im Ersten Weltkrieg.

Auch der Titel des Sammelbandes ist problematischer Natur. Daß die Angabe „Entscheidungsjahr 1932“ für den ganzen Problemkomplex, da unexakt, für viele Autoren nicht bindend war, zeigt sich in ihren Beiträgen, die mit vollem Recht auf vorangegangene Jahre zurückgreifen. Gewiß war 1932 (auch in der Rückschau) ein Jahr „großer“ Entscheidungen, zu denen es jedoch niemals gekommen wäre, gäbe es nicht vorangegangene Ereignisse von nicht minder „großer“ Bedeutung.

In diesem Zusammenhang muß kritisiert werden, daß gerade eine Publikation des Leo-Baeck-Instituts Formulierungen enthält, für die zutrifft, was Victor Klemperer einmal so definierte: „Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun – und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“ In dem offensichtlich aus einer Fremdsprache übersetzten Artikel von Z. Barbu heißt es zum Beispiel: „Judenbild“, des öfteren ist die Rede von „jüdischer Rasse“: von „Halbjuden“, ohne daß sich in vielen Fällen die Verfasser (einige haben es getan) sich von diesen pseudowissenschaftlichen Begriffen distanzieren.