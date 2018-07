Geschichte und Geschichten Ein Rate-Spiel in der ZEIT

Beide waren Könige. Der eine wirklich, ein Monarch. Der andere nur in übertragenem Sinne, ein „König in seinem Revier“. Beide sind noch heute weltberühmt; doch scheint mir, daß der Ungekrönte in unserer Zeit der Bekanntere ist. Auch wohl der Beliebtere. Das mag an seinem Betätigungsfeld liegen und an unserer Zeit, die eben jenem Feld ein ständig wachsendes und neuerdings sogar wissenschaftliches Interesse entgegenbringt.

Außer ihrer Berühmtheit hatten die beiden nichts gemeinsam. Der Monarch war betont soldatisch und schreckte auch vor Kriegen nicht zurück; mehr als einmal hat er sein Land in Kriege geführt. Der andere trug niemals eine Uniform; er war der Prototyp des fast schon übertrieben modisch gekleideten Elegants. Der Monarch war pflichtbewußt, überaus sparsam, nahezu selbstlos; der andere war verschwenderisch, ein Hansdampf in allen Gassen und, obwohl Doktor beider Rechte und Ritter vom Goldenen Sporn und sogar apostolischer Provonotar extra urbem, ein Abenteurer, ein Spieler. Der eine zeigte für Frauen so gut wie gar kein Interesse; der andere ist ohne Frauen gar nicht denkbar. Und doch machte der Monarch jenem Abenteurer das Angebot, in seine neugegründete Kadettenschule als Erzieher einzutreten.

Der Doctor juris utriusque hat später beschrieben, wie er hinging, um sich jene Schule wenigstens einmal anzusehen: „Ich war vom Kopf bis zu den Füßen in neuer Kleidung“, heißt es da, „trug einen flohfarbenen Taftrock, Ringe an allen Fingern, hatte meine beiden goldenen Uhren eingesteckt und mein Ordenskreuz umgehängt.“ Die Schule war zunächst für nur fünfzehn Kadetten eingerichtet, für die fünf Erzieher vorgesehen waren. „Jeder sollte also“, schrieb der Kavalier, der übrigens gern übertrieb, „drei Zöglinge haben und sechshundert Taler Gehalt und gemeinsame Verpflegung mit den Kadetten erhalten.“

Entsetzt war unser aufgetakelter Ritter darüber, daß die Erzieher Uniform tragen mußten, daß „die Anstalt hinter den Pferdeställen lag“ und daß sie dürftig eingerichtet war: „Drei oder vier große Säle, fast ohne Möbel, mehrere Zimmer mit geweißten Wänden, in jedem ein elendes kleines Bett, ein Tisch und zwei Stühle aus Fichtenholz. Die jungen Kadetten, alle im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren, waren schmutzig, schlecht frisiert, eingezwängt in armselige Uniformen, die ihre bäuerischen Gesichtszüge besonders hervortreten ließen.“

Dann kam der König. „Während er mit mir redet, blickt er umher. Plötzlich blitzt sein Auge zornig, er beißt sich auf Lippe, hebt den Stock und schlägt auf ein Bett. Ich hatte Mühe, das Lachen zu unterdrücken. Der König hatte ein Nachtgeschirr entdeckt, das unter einem Holzbett hervorlugte und noch die Spuren gewisser Unsauberkeiten trug.“ ‚Und nun wurde der Erzieher jenes Kadetten, dem das Nachtgeschirr gehörte, nicht der Kadett selber, heruntergeputzt: „Seine milde Majestät nennt ihn einen Tölpel und wäscht ihm gehörig den Kopf...“

Für unseren Ritter hatte sich das Angebot damit erledigt: „Diese abstoßende Szene genügte mir; ich machte mich leise davon ...“ Von dem Monarchen hat er sich nicht einmal mehr verabschiedet.