Wie ein Snob, wie ein Dandy, der statt eines Beatle-meetings einen Vortrag über Transsubstantiations-Probleme besucht, kam ich mir vor, als ich am Montag auf Durbridge verzichtete und, erfüllt von dem stolzen Bewußtsein, einer kleinen elitären Gemeinde eingeschworener Gourmets anzugehören, die Atmosphäre eines Films von Antonioni, regennasse Vorstadtstraßen, nächtliche Plätze, Geisterreklamen an leeren Chausseen und, auf dem Wege nach Vigevano, trostlos-flache Felder mit der Wirklichkeit verglich. Ein Gefühl der Melancholie stellte sich ein; die Korrelate menschlicher Verlorenheit, kitschige Betten, alte Fahrräder, gelangweilte Bridge-Spieler-Hände, Kalkgesichter der Mailänder haute, erwiesen sich als wohl geeignet, um den Sinn des Betrachters auf die Schreckensnachricht dieses Abends vorzubereiten: Shastri ist tot. Die letzte Meldung gab den Bildern eine gespenstische Zweideutigkeit: ein Toter schüttelte die Hände, ein Toter verbeugte sich lächelnd, ein Toter atmete, bewegte die Arme, neigte den Kopf und zuckte mit seinen Lidern. Wäre die Nachricht vom plötzlichen Tod am Ende der Sendung gekommen: das Koboldschauspiel, erst die Meldung vom Sterben, dann der agierende Mann, hätte nicht stattgefunden. Es war das Hysteron-proteron, war die Zeitumkehr, die den Bildern aus Taschkent den Zug des Geisterhaften gab und die Zuschauer zwang, die im Präsens gehaltenen Kommentare ins Präteritum zu verwandeln und bei jedem Satz hinzuzufügen: aber er ist ja schon tot...

Dem bitteren Abschied folgte vierundzwanzig Stunden darauf ein betrübt-sentimentales Lebwohl; die Herren Maigret und Lucas, in Huttracht, Rauchwerkzeug und Sprechweise akkurat voneinander getrennt, sagten adieu; ein letztes Mal taten List und Güte, elegischer Charme und zielstrebiger, durch Ironie und Sinn für Relationen abgesicherter Eifer das Ihre, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Ein letztes Mal Augenzwinkern, temperierte Spannung, bourgeoise Wohlanständigkeit und Niedertracht der höheren Kreise; ein letztes Mal das Wechselspiel von Kleinbürgerstube, Büro und Palast; ein letztes Mal das zärtlich pointierte Finale. Die Maigret-Kumpanei war versammelt; Ernst Bloch saß nahe am Bildschirm; zwei Pfeifenraucher, Philosoph und Kommissar, grüßten einander – ein Schluß-Salut: Zweiundfünfzig Wochen hatte man Freud und Leid miteinander geteilt; die zarte Musette-Weise machte den Abschied nicht leichter: „Ohne die Melodie könnte ich gar nicht mehr leben“, sagte der große Kenner der Detektiv-Geschichten im Stil des Quai des Orfèvres ... mit uns, der Maigret-Gemeinde, auf Simenons Schaffenskraft hoffend. Noch lebt ja der freundlichdicke Mann, de Gaulles berühmtester Gegenspieler, und tut seine Pflicht – doch gesetzt selbst, er stürbe eines Tages und bliebe wie Torrance auf dem Felde der Ehre: auch Sherlock Holmes stand von den Toten wieder auf. Momos