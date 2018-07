Inhalt Seite 1 — Annoncen im Börsenblatt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus Kreimeier

Literatur im Fernsehen ist ein Kreuz. Manches wird versucht. Zu wenig. Und noch weniger gelingt. Hier ist nicht die Rede von den Dritten Programmen. Dort kann man mit einem besonders interessierten Publikum rechnen, dem es um eine Sache geht, die es in beinahe jeder Form zu akzeptieren bereit ist. Aber das darf nicht bedeuten, daß die beiden überregionalen Programme sich, angenehm entlastet, nun noch stärker goldenen Schüssen und schlechten Schlager-Revuen zuwenden könnten. Freilich ist es schwer, die Form zu finden, in der eine literarische Fernsehsendung neben Kulenkampff und Frankenfeld bestehen kann. Was bleibt, als geglückt, in Erinnerung? Ein paar ernste Interviews von Friedrich Luft, die Kamera jedem Zucken um den Mund des Interviewten, jeder charakteristischen Bewegung der Hände nachspürend. Ein paar Diskussionen (die vielgeschmähten), in denen vertretbare Ansichten mit Geschick und Temperament von Photographierbaren vertreten wurden. Und, jüngstens, eine Sendung „Ex libris“ des Hessischen Rundfunks, die durch schnelle Folge und gute Mischung ein Fernseh-Feuilleton bot, das sich hören und sehen lassen konnte (und auf beides kommt es im Fernsehen ja an): Da wurden Bilder gezeigt, den Sprecher des gescheiten Kommentars sah man nicht; da sprachen Kritiker vom heimischen Schreibtisch aus in die Kamera; da wurde für eine Besprechung erlesener Bücher eine „erlesene“ Umgebung gewählt; da sah man zu dem Text, den wir hier abdrucken, eine gut geschnittene Montage von Anzeigen aus dem Börsenblatt. Alles durfte auslaufen, und nichts lief sich tot: eine vorbildliche Sendung.

Zweimal in der Woche erscheint das „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“, das Organ der deutschen Verleger, das die Buchhändler in Stadt und Land über die laufenden Verlagsproduktionen informiert.

In anderen Zeitschriften sucht der Leser nach Aufsätzen und Nachrichten, die hier und da zwischen die Annoncen gestreut sind. Der Leser des Börsenblatts hingegen interessiert sich ausschließlich für die Anzeigen. Allerdings: jede Anzeige ist eine Nachricht – für den Händler jedenfalls, der beauftragt ist und davon lebt, den Geist in Buchform unter die Leute zu bringen.

Nun hat es mit dem Geist eine eigene Bewandtnis. Wer einmal im „Börsenblatt“, das sicher einen zuverlässigen Querschnitt unseres intellektuellen Haushalts bietet, wahllos blättert, erkennt sehr bald: Geist – das ist nicht nur Goethe. Vom Kreuzworträtsel über die „sieben Weltwunder der Liebe“ bis zur Quantentheorie reicht seine Wertskala. Und was den Geist der Zeiten betrifft, so wird man vollends unsicher, wenn man zum Beispiel heute, 1966, auf dieses Inserat stößt: Agnes Sapper, Die Familie Pfäffling – gepriesen als das klassische Zeugnis „der Geborgenheit im Kreise einer echten Familie“. Millionen hat es schon beglückt, liest man. Kein Zweifel.

Was ist echt, was unecht? Immer noch ein echter Marktwert ist die Ehrfurcht vor heraldischen Hoheitszeichen, wie dieses Buch beweist: Die Gemeindewappen des Freistaates Bayern, 1. Teil, alle Ortschaften von A bis L. Und echt – ohne Spott – ist menschlicher Sternenglaube; wie sonst sollte Huters astrologischer Kalender 1966 mit „günstigen und kritischen Tagen“, mit „Bauern- und Wetterkalender“, mit „Glückszeichen und Handlinien“ ein „gutes Herbst- und Wintergeschäft“ sein? Im Zeitalter der Demoskopie und des Massensports vermischen sich wunderlich die Prophezeiungen des mittelalterlichen Zauberers Nostradamus mit der Magie der „12 Toto-Typen“ und künden gemeinsam von menschlicher Unzufriedenheit hienieden.

Überhaupt: wie relativ ist geschichtlicher Ablauf! Ist Hitler – beispielsweise – schon Geschichte? Der Faksimiledruck Hitler in der Karikatur der Welt, erstmals 1933 erschienen, wird diese Frage sicher offen lassen – auch die anderen Fragen, die er, sonderbar zuversichtlich, zu beantworten vorgibt: „Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Warum haben unsere Eltern Hitler gewählt? Dieser Band gibt die Antwort, knapp, authentisch und überzeugend.“ Nein, daran glauben wir nicht – bei aller Hochachtung vor dem Scharfsinn der Karikatur, die hier nur ihre eigene Ohnmacht erweisen kann. Jene Ohnmacht, die man gern dem Geist überhaupt attestiert.