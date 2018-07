Aus dem neuen Knigge für die Bundeswehr – Modern gemeint, aber schon verstaubt

Von Dieter Eimen

Abendliche Runden, bei denen die Flasche Schnaps als einziges Getränk auf dem Tisch steht, verbieten sich dem Offizier der Bundeswehr von selbst. Besuche von Tür zu Tür in Pantoffeln und Strickweste sind ausgeschlossen. Wer einer Dame gegenüber sein ritterliches Empfinden zum Ausdruck bringen will, mag den Handkuß anwenden. Bei Gesprächen ist der Offizier bemüht, die Wünsche der Dame zu erraten, und fordert er eine Dame zum Tanz auf, ist er ihr beim Aufstehen behilflich und räumt auf dem Wege zur Tanzfläche gegebenenfalls Stühle und andere Hindernisse aus dem Weg.

Solche und hundert ähnliche goldene Regeln für den in die Gesellschaft vordringenden Offizier hat das Verteidigungsministerium jetzt unter dem Titel „Stil und Formen“ in der Schriftenreihe Innere Führung herausgebracht. Das ist – wenn man von Ausbildungsvorschriften mit gesellschaftlichen Ratschlägen absehen will – die erste offizielle Benimm-Fibel der Bundeswehr. Nach zehnjährigem Bestehen unserer Armee vielleicht etwas spät, aber offenbar soll die Schrift eine Lücke füllen – weil nämlich die allgemeinen gesellschaftlichen Regeln für den Soldaten offenbar nicht immer ausreichen.

Die anonymen Verfasser aus dem Referat Erziehung und Bildung der Unterabteilung Innere Führung (S I 4) beeilen sich allerdings zu versichern, daß die von „Menschen mit Herz, Bildung, Charakter und Sinn für Korrektheit“ anerkannten Formen auch für den Soldaten gelten. Aber: „Dem militärischen Dienst sind bestimmte Situationen und Aufgaben eigentümlich.“ Deshalb gehöre es zu den militärischen Pflichten des Vorgesetzten, nicht nur selber diesen „Takt und Ton“ zu üben, sondern auch die anderen Soldaten daran teilhaben zu lassen.

*

Eine der wichtigsten, den Soldaten eigentümliche Tugenden sei die „Sprachzucht“. So empfiehlt das Ministerium: „Unser Anspruch, der Offiziersberuf sei ein geistiger Beruf, verlangt auch, daß jeder Offizier den Reichtum unserer Sprache nutzt.“ Damit ist nun keineswegs, wie man dieser Formulierung irrtümlich entnehmen könnte, die reiche Sprache etwa eines Thomas Mann gemeint. „Wer weiß, was er will, der befiehlt klar und einfach“, wird erläutert.