Von Jörg Andrees Elten

Als der Angeklagte den Gerichtssaal betrat, sah er sich in einer Kulisse, die dem Regime entspricht: Vor ihm die Richter – nicht in der schwarzen Robe professioneller Gesetzeshüter, sondern in der khakifarbenen Uniform ägyptischer Offiziere. An der Wand das Porträt des lächelnden Diktators Gamal Abdel Nasser. Auf den Zuschauerbänken ein ausgewähltes, linientreues Publikum. Der Vorsitzende verlas die Anklage: Verrat militärischer, politischer und wirtschaftlicher Geheimnisse an den Vertreter einer ausländischen Macht und Devisenvergehen. Der Staatsanwalt forderte die Todesstrafe.

Fünfzehn Minuten nach Eröffnung des Verfahrens wurde das Publikum aus Staatssicherheitsgründen aus dem Saale gewiesen. Mustafa Amin, einst der größte Zeitungsverleger des Nahen Ostens, ein drei Zentner schwerer Riese, stand allein vor seinen Richtern. „Haben Sie gegen die Zusammensetzung des Gerichts etwas einzuwenden?“ fragte ihn sein Verteidiger Mohammed Abdallah. „Ich akzeptiere jedes Gericht, denn ich bin unschuldig“, antwortete Mustafa Bey selbstbewußt.

Vier Tage lang verhandelte das Gericht hinter verschlossenen Türen. Dann zog es sich zur Beratung zurück. Die Entscheidung wird erst in diesen Tagen fallen. Sie sind nicht im Gerichtssaal getroffen, sondern im Kubbeh-Palast, dem Amtssitz des ägyptischen Staatspräsidenten. Wie immer entscheidet Nasser allein über das Schicksal seiner prominenten Gefangenen.

Seit der Verhaftung des ersten Präsidenten der ägyptischen Republik, General Mohammed Nagib, hat es keinen prominenteren und auch keinen beliebteren Gefangenen gegeben als Mustafa Amin, den Schöpfer der ägyptischen Massenpresse, den populären Leitartikler. Aufstieg und Fall dieses Mannes stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wandel des Nasser-Regimes, das als eine von idealistischen Impulsen angetriebene Revolutionsregierung junger bürgerlicher Offiziere begann und schließlich in die totale Alleinherrschaft eines Mannes mündete, der seine Macht wie ein roter Pharao ausübt und im Land der Pyramiden einen von den Bajonetten der Armee gestützten Staatssozialismus etablierte. Am Schicksal des Pressezaren Mustafa Amin läßt sich ein Stück ägyptischer Zeitgeschichte ablesen.

Mustafas Aufstieg begann noch zu Faruks Zeiten, im Jahre 1944. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ali gründete er die Wochenzeitschrift „Akhbar el Yom“ („Nachrichten des Tages“). Innerhalb weniger Wochen wurden die Brüder volkstümlich wie Filmstars. „Akhbar el Yom“ schlug wie eine Bombe auf dem ägyptischen Pressemarkt ein. Das lag am Zeitungstyp und auch am Inhalt des Blattes. Nach dem Vorbild der englischen „Daily Mail hatten die weitgereisten Brüder (Söhne eines ägyptischen Diplomaten, der als Botschafter in Washington diente) die erste arabische Zeitung für die Massen geschaffen: moderne Aufmachung, deftige Schlagzeilen, kurzatmiger Stil. Vor allem aber war „Akhbar el Yom“ in einer Sprache geschrieben, die das klassische Hocharabisch mit der Umgangssprache verbindet. So wurden die Amin-Brüder die Schöpfer der arabischen Zeitungssprache. Die erste Nummer von „Akhbar el Yom“ erschien bereits mit einer Auflage von 135 000 Exemplaren. Auf ihrem Höhepunkt hatte die Zeitschrift eine Auflage von 400 000 – für arabische Verhältnisse eine sensationelle Ziffer.

Der neuen Zeitungsform entsprach auch ein neuer Ton. Frisch und unbefangen machten sich die Zwillingsbrüder „Akhbar el Yom“ zum Sprachrohr der allgemeinen politischen Unzufriedenheit mit dem Regime des korrupten Königs Faruk. Die Leser dankten es ihnen, aber die Regierung schlug hart zurück. Allein im Jahre 1951 wurden von 52 Ausgaben 27 vom Staatsanwalt beschlagnahmt. Jede zweite Woche wurden die Amin-Brüder vor die königlichen Gerichte zitiert und zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. Ihr Erfolg aber war nicht mehr aufzuhalten. 1946 hatten, sie die Illustrierte „Akar Zar“ („Die letzte Stunde“) gekauft und die Auflage durch modernen Einsatz von Reporter- und Photographenteams von 20 000 auf 130 000 gesteigert. Fast 20 Prozent der Auflage wurden außerhalb Ägyptens in anderen arabischen Ländern verkauft. Schließlich gründeten die Amins noch die Tageszeitung „Al Akhbar“ („Nachrichten“), die eine Auflage von 250 000 erreichte.