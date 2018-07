Peter Iljitsch Tschaikowskij: „Streichquartett Nr. 2 F-dur op. 22“, Borodin-Quartett; Eurodisc S 73 587 KK, 21,– DM.

Es gibt keine plausible Erklärung dafür, daß dieses Stück bis jetzt (in unserem Lande) vergessen war. Tschaikowskij hat drei Streichquartette geschrieben; das erste und das dritte werden dann und wann gespielt, dem zweiten widerfuhr diese Gunst seit Jahrzehnten nicht mehr. Nicht einmal auf eine Schallplatte hatte es sich bisher verirrt. Ist es „unspielbar“? Seine Substanz dürftig? Dem Hörer schwer zugänglich? Nichts von alledem; es bleibt ein Rätsel, daß seine Wiedergabe auf einer deutschen Platte so etwas wie eine Premiere ist, 92 Jahre nach seiner Vollendung durch den damals 33 Jahre alten Tschaikowskij. Das viersätzige Werk ist ein sehr innerlich wirkendes Stück Musik, sanft durchzogen von harmonischen und rhythmischen Spannungen. Eindeutigkeit ist nicht seine Sache. Erst im letzten Satz löst sich die zarte Melancholie bei verhalten-fröhlichem Dreiertakt. Gespielt wird das Werk vom Borodin-Quartett: prätentiös, genau in den Stimmungen, mit, so scheint es, dem treffenden Maß an Gefühl, das nötig ist. Unbewußt stellt sich das Wort russisch ein, gleichviel, wem man es zu verdanken glaubt: dem Stück oder seinen Interpreten (Rostislaw Dubinskij, Jaroslaw Alexandrow, Dmitrij Shebalin, Valentin Berlinskij). Arrangiert wurde diese Premiere von der Firma Ariola, die die Aufnahme in ihre neue, aller Ehren werte Reihe aufgenommen hat: „Melodia-Eurodisc“ – so ihr Name – vermittelt Originalaufnahmen aus der UdSSR.

M. S.