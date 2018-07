Inhalt Seite 1 — EIN VOLKSFEIND Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ibsen, bearbeitet von Arthur Miller

Stadttheater in Saarbrücken

Die führenden Dramatiker Amerikas fußen auf Ibsen. Wenn nun einer von ihnen, Arthur Miller, es unternimmt, eines der frühen Gesellschaftsdramen Ibsens für die Gegenwart zu bearbeiten, dann muß man wohl aufmerken. Ibsens historischer Kampf gegen die Lebenslüge exemplifizierte an gesellschaftlichen Zuständen, von denen sich manches inzwischen überlebt hat.

„Ein Volksfeind“ jedoch (1883) enthält eine gesellschaftliche Grundsituation, die sich mutatis mutandis wiederholt: Der Arzt Dr. Stockmann stellt fest, daß das Wasser in einem aufstrebenden Heilbad durch industrielle Abwässer vergiftet ist. Er verlangt durchaus mögliche Abhilfe, stößt aber auf die Feindschaft von Obrigkeit und Bürgerschaft, als er mit seiner „Wahrheit“ an die Öffentlichkeit tritt. Anders der kluge Mann, der vor einigen Jahren die Katastrophe in einem saarländischen Dorf voraussah, falls man an einer bestimmten Stelle bauen werde – er trat, als man nicht auf ihn hörte, aus der Siedlungsgenossenschaft aus. Heute ist seine „Wahrheit“ durch den wandernden Berg, der augenblicklich ein Dorf verschlingt, öffentlich bestätigt. Dr. Stockmann hingegen wurde von Ibsen zum tragischen Idealisten glorifiziert, an dessen bürgerlicher Vernichtung die Verlogenheit, die Denkfaulheit und Profitgier der „kompakten Majorität“ entlarvt werden sollte.

Zwei Hindernisse stehen der Aufführung des „Volksfeind“-Originals im Jahre 1966 entgegen. Das Grundmotiv (die Wasserleitung) enthält keinen unausweichlichen dramatischen Konflikt, wie etwa die psychologischen Voraussetzungen von „Rosmersholm“. Die Sache erscheint Zuschauern von heute irgendwie praktikabel. Was Ibsen diesen Verwandten des Michael Kohlhaas als personifizierte Zeitkritik vortragen läßt – gegen „kompakte Majorität“, gegen „parteipolitische Führer“, für die elitäre Einzelpersönlichkeit, die „am stärksten allein“ sei – das hat außerdem in einem sich mühsam zum zweitenmal um Demokratie bemühenden Deutschland einen fatalen Zungenschlag.

Deshalb wohl mag sich Arthur Miller zunächst gesträubt haben, seine „Volksfeind“-Bearbeitung für deutsche Bühnen freizugeben. Miller hat in die beiden letzten Ibsen-Akte tief und bedeutsam eingegriffen – doch nur so weit, wie es für die Einordnung Ibsens in den „tragischen Optimismus“ von Millers Theorie des social play notwendig war.