Die von den Rheinischen Stahlwerken angekündigten Dividendenkürzung und der darauffolgende Kurseinbruch am Montanmarkt haben der Aktienhausse die Spitze abgebrochen. Noch am letzten Wochenende fühlte man sich an der Börse in die guten alten Zeiten zurückversetzt. Kurssteigerungen um 30 bis 50 Punkte waren in der ersten Monatshälfte keine Seltenheit. Das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Und vor allem: Niemand hatte um die Jahreswende mit einer solchen Hausse gerechnet. Derartige Kursgewinne wagte man nicht einmal für das ganze Jahr 1966 vorauszusagen. Fast alle Propheten haben „schief“ gelegen mit ihren Prognosen. Sie hatten sich, wenigstens für das erste Jahresdrittel, auf sinkende Kurse für Aktien und Renten eingestellt.

In der Tat schienen die ersten beiden Börsentage des neuen Jahres diese Prognosen zu bestätigen. Die Kurse sanken weiter und erreichten am 4. Januar den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Der Berufshandel hatte kräftig zu diesen Kursrückgängen beigetragen; er „fixte“ Aktien, das heißt verkaufte Papiere, die er nicht besaß in der Hoffnung, sie kurze Zeit später zu niedrigeren Kursen wieder zurückzukaufen. Aber diese Rechnung ging nicht auf, weder bei VW noch bei Bayer, den beiden Papieren, die am stärksten unter der Baissespekulation gelitten hatten. Denn die Volksaktionäre, die im Frühjahr 1961 VW-Aktien festgelegt hatten, um in den Genuß der staatlichen Sparprämie zu kommen, hielten auch nach Ablauf der Prämiensperre am 1. Januar an ihren Papieren fest. Und die aus Amerika angebotenen Bayer-Aktien wurden von einem potenten Käufer aus dem Markt genommen, so daß der Kurs plötzlich nicht weiter zurückging. An der Börse wollte man wissen, daß die Mittel zum Erwerb der Bayer-Aktien aus dem Verkauf eines größeren Paketes Haake-Beck-Aktien stammten.

Ob diese Vermutung nun den Tatsachen entspricht oder nicht: Die „Fixer“, die ihre Kaufverpflichtungen erfüllen mußten, stießen mit ihren Käufen auf leergefegte Märkte und trieben die Kurse kräftig in die Höhe.

Dazu kamen Anlagekäufe der privaten Kundschaft und der Investmentgesellschaften. Mancher potentielle Anleger, der mit Wertpapierkäufen noch längere Zeit bis auf eine nachhaltige Besserung des Klimas am Kapitalmarkt warten wollte, sah in der raschen Erholung der Kurse schon die erhoffte Wende und griff rasch zu in der Furcht, sonst vielleicht den Anschluß zu verpassen.

In diesen Aufwärtstrend geriet auch die Krupp-Aktie, die am 11. Januar an den Börsen eingeführt wurde und schnell von 159 Prozent auf 181 kletterte. Damit liegt sie etwa in der Nähe des alten Bochumer Vereins vor der Fusion.

Trotz aller Erklärungen steht die Börse immer noch vor einem Rätsel, weil sich an all den negativen Faktoren, die bisher auf die Kurse gedrückt haben, nichts geändert hat.

Aber man sagt der Börse wohl nicht zu Unrecht nach, sie sei unberechenbar wie eine Frau. Wenn an der Börse gute Laune herrscht, und das ist bei steigenden Kursen fast immer der Fall, auch wenn viele Börsianer diesmal nicht „dabei“ sind, dann ist man vielfach geneigt, auch weniger erfreulich Dinge durch eine rosarote Brille zu betrachten.

Wenn die Banken bedenken, wie heiß die Kursentwicklung am Aktienmarkt war und was in nächster Zeit noch an öffentlichen Anleihen auf den Markt zukommt, kommen ihnen manche Zweifel, ob die Börse wirklich schon ganz über den Berg ist. Die Kursverluste vom Wochenanfang haben manche Skeptiker in ihrer Ansicht bestätigt. sr.