Das „Gesetzesvorhaben dieses Jahrhunderts“ steht wieder auf der Tagesordnung des Bundestages: die Große Strafrechtsreform. Sie soll, wenn es nach dem Willen des Bundesjustizministers geht, in dieser Legislaturperiode endlich verabschiedet werden.

Die Reform ist wahrlich an der Zeit, denn unser Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahre 1871, sein Kern ist sogar dem alten preußischen Strafgesetzbuch von 1851 entnommen. Kein Wunder, daß die Reformbemühungen praktisch so alt wie das Gesetzbuch selber sind. Der Entwurf, der jetzt einem Sonderausschuß des Bundestages vorliegt, ist freilich nur eine Diskussionsgrundlage. Noch müssen erst die Grundsätze des neuen Gesetzes herausgearbeitet werden. Überkommene Rechts- und Wertvorstellungen müssen neu durchdacht werden. Der Strafanspruch des Staates muß klar formuliert werden, und schließlich müssen sich die Verfasser des neuen Strafrechts darüber im klaren sein, an welchem „Bild vom Menschen“ sie sich orientieren wollen. An dem Menschen, der frei zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, oder dem in seiner Umwelt verstrickten, dem „vergesellschafteten Menschen“?

Wie die Grundkonzeption noch unklar ist, so sind auch große Teile der einzelnen Strafbestimmungen noch fragwürdig – vor allem dort, wo der Entwurf moralisch so umstrittene Erscheinungen wie künstliche Insemination, freiwillige Sterilisation, Homosexualität, Gotteslästerung, ethisch indizierte Schwangerschaftsunterbrechung als kriminelles Verhalten erklärt. Und schließlich wäre das Reformwerk unvollständig, würden nur die Strafbestimmungen neu gefaßt werden. Auch die Bestimmungen über die Arten der Strafe und über den Vollzug sind revisionsbedürftig.

Ein großes Vorhaben! Kein Wunder, daß manche davor erschrecken. Es gibt einige Juristen, die von einer Neukodifizierung des Strafrechts nichts wissen wollen, und sie werden sich mit parlamentarischen Kräften treffen, die ebenso der Tradition verhaftet sind und am liebsten alles beim alten ließen. Ihnen sei die Mahnung des großen Strafrechtslehrers Gustav Radbruch ins Stammbuch geschrieben: „Eine neue Auffassung vom Menschen ist im Anzug, eine juristische Zeitwende bricht an, in der die Strafe als Zufügung von Übel für Übel nicht absterben wird, wie die Marxisten meinen, aber in der sie, soweit irgend möglich, zum Aufruf und Anstoß für eine Ausgleichung von Übel durch Gutes werden wird, worin allein nach unserem heutigen Verständnis eine Gerechtigkeit auf Erden geübt werden kann, die diese nicht in eine schlechtere, sondern in eine bessere Welt verwandelt.“ H. K.