„Fritz Winter“ (Hannover, Kunstverein): In Kassel hat die große Wanderausstellung zu Winters 60. Geburtstag im vorigen Herbst angefangen. Winter ist seit zehn Jahren Professor an der Hochschule in Kassel, die Stadt besitzt die größte Sammlung seiner Bilder. In Hannover hat man die fast 300 Arbeiten umfassende Retrospektive zwar um ein Drittel gekürzt, aber auch in der reduzierten Form dokumentiert die Ausstellung die verschiedenen Werkphasen in genügender Breite. Im Katalog unternimmt es Karlheinz Gabler, das Werk bis ins einzelne mit einer nicht mehr zu überbietenden Penibilität zu zergliedern, er glaubt genau sechzehn Phasen unterscheiden zu können, die er durch Form- und Motivanalysen gegeneinander abgrenzt und mit entsprechenden Überschriften versieht, von „Flächig-biomorphen Einzelformen“ (Phase I) über „Geschlossene biomorphe Konfigurationen“ bis zu „Farbraum-Modulationen“ (Phase XVI, ab 1961). Die Farbe wird, in dieser vorläufig letzten Phase, „zum ausschließlichen Gestaltträger des ganzheitlich begriffenen Bildes. Die in Zonen und Kompartimenten gereihten, gestaffelten und miteinander verschränkten Nachbarschaftsfarben setzen die Bildfläche in vordringende und zurückweichende reliefhaft räumliche Bewegung, deren Akzente von den Vertikalen des Pinselstrichs und den Horizontalen der Reihung taktil bestimmt werden“. Gehören solche Untersuchungen in einen Ausstellungskatalog, der dazu dienen soll, dem Besucher das Verstehen zu erleichtern?

Winter hat in der Hierarchie der deutschen Nachkriegsmalerei eine Position in der Nachbarschaft von Nay, vielleicht nicht ganz so exponiert und darum auch weniger angegriffen wie Nay. Die Ausstellung bringt aus den Jahren 1949 bis 1965 verhältnismäßig wenige und nicht immer die besten Bilder. Die stilistische Variabilität kann man als einen Versuch sehen, keinem Schematismus, keiner Selbstwiederholung zu verfallen. Zahlenmäßig und qualitativ liegt der Schwerpunkt bei den Bildern vor 1945. Schon auf der letzten documenta waren Winters Bilder aus dem Jahre 1933 ausgestellt. In Hannover ist den 33er Bildern ein ganzer Raum gewidmet: „Dunkle Orgel“, ‚,Verspannung“, „Großer Klang“. Nicht darin liegt ihre außerordentliche Bedeutung, daß hier ein junger deutscher Maler das abstrakte Formenvokabular beherrscht (das er am Bauhaus, bei Kandinsky und Klee, gelernt hat), sondern daß er damals schon das Dilemma der abstrakten Malerei begriffen hat, gesehen hat, wie man der schönen Oberfläche, der peinture, ihrem Sog zum Dekorativen widerstehen und dem abstrakten Bild Substanz, Welterfahrung erhalten kann. Die geistige Grundierung für seine Bilder fand Winter in einem romantisch gefärbten Naturgefühl, für das er in den Zyklen der folgenden Jahre, den dunklen Landschaftsmetamorphosen die kongruente künstlerische Form entwickelte. Winter ist kompromißlos auf seinem Weg geblieben. Seine Bilder aus den Jahren 1934,1938,1942 (während eines Kriegsurlaubs in Diessen gemalt) sehen aus, als ob es nie ein Drittes Reich gegeben habe. – Die Ausstellung bleibt bis zum 13. Februar in Hannover und geht weiter nach Mannheim, Düsseldorf und Stuttgart. G. S.