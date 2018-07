In der Westafrikanischen Föderation Nigeria, dein demokratischen „Musterländle“ des Schwarzen Kontinents, hat am Sonntag das Militär die Macht übernommen. Vorausgegangen war ein Putsch junger Offiziere, der das Land seiner wichtigsten Führer beraubte:

Sir Abubakar Tafawa Balewa, der Bundespremier, einer der einflußreichsten und angesehensten Staatsmänner des Commonwealth, wurde entführt.

Sir Ahmadu Bella, als Sardauna (Vetter des Sultans) von Sokoto das geistliche Oberhaupt von 16 Millionen Muslims, als Premier der Nordregion mächtigster Mann des Landes, und der mit ihm verbündete

Samuel Laloke Akintola, Premier der Westregion, einer der klügsten, aber wegen seiner rüden Methoden im Kampf um die Macht auch einer der gehaßtesten Politiker Nigerias, wurden erschossen.

Da sich Staatspräsident Nnamda Azikiwe noch in London von einer Operation erholte, wußte sich das Rumpfkabinett in Lagos keinen anderen Rat mehr, als sich dem Schutz der Armee zu unterstellen. Der neue Regierungschef, der 41 Jahre alte Generalmajor Aguiyi Ironsi, suspendierte Bundes- und Landesregierungen und schickte die Parlamentarier nach Hause. Dem Volk verhieß der General „Ruhe und Ordnung“, eine neue Verfassung und Neuwahlen.

Noch ist es unklar, ob Ironsi mehr als nur der Strohmann der Rebellen ist. In seiner ersten Rundfunkansprache erklärte ihr Anführer, der 28jährige Major Chukuma Ezeogwu, die Revolution wolle „dem Gangstertum und der Unordnung ein Ende setzen“. In den letzten drei Monaten, seit der fragwürdigen Wahl in der Westregion, bekämpften sich dort rivalisierende Parteigruppen mit Speeren, Macheten und Benzinbomben. Die seriöse Nigerian Tribune meldete, daß bis zum 3. Januar 567 Menschen umgebracht und Tausende verletzt wurden, Viele Europäer wagten es nicht mehr, mit dem Auto über Land zu fahren, da junge Arbeitslose als Straßenräuber die Straßen unsicher machten.

Die Ursachen dieser Anarchie waren so alt wie die Föderation selber:

1. Die fortschrittlichen, temperamentvolleren Stämme des Südens fühlten sich von den an Zahl stärkeren konservativfeudalistischen Stämmen des Nordens übervorteilt. Fast wäre die Föderation auseinandergebrochen, als bei den Bundeswahlen vor einem Jahr die vom Norden gelenkte Parteienkoalition NNA („Nigerian National Alliance“) den im Süden dominierenden Parteienblock UPGA („United Progressive Grand Alliance“) durch Wahlmanipulationen um seine Chance brachte (siehe Karte), ein Vorgang, der sich bei der Westregionalwahl im Oktober wiederholte.

2. Das Heer der Arbeitslosen wächst rapide, da viele Afrikaner in die Städte ziehen und außerdem jährlich 350 000 Schulabgänger auf den Arbeitsmarkt strömen, während die industrielle Entwicklung erst in den Anfängen steckt. Der steigende Gewinn aus den Erdölexporten läßt jedoch auf eine bessere Zukunft hoffen.

Das föderativ-demokratische Regime ist an Stammesrivalitäten und menschlichen Schwächen zugrunde gegangen, zum Leidwesen der westlichen Welt und zur Schadenfreude der weißen Rhodesien, die ihre Meinung bestätigt sehen, daß die Afrikaner für eine Selbstregierung noch nicht reif sind.