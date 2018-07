Inhalt Seite 1 — Sparen am falschen Ort Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem Memorandum an den Bundestag hat die Westdeutsche Rektorenkonferenz eindringlich darauf hingewiesen, daß die 350 Millionen Mark, die im Bundeshaushalt für den Ausbau der Hochschulen angesetzt wurden, bei weitem nicht ausreichen, auch nur den Nachholbedarf der letzten Jahre zu decken. Seit 1960 nämlich wird im Haushaltsplan an dieser Stelle gespart.

„Die Sparjahre, welche für Wirtschaft, Soziales, Landwirtschaft, Entwicklungshilfe, Wohnungsbau usw. erst durch die Lage der Finanzen des Bundes 1966 einsetzen, laufen für den Hochschulausbau bereits seit 1960. Es ist deshalb unangemessen, 1966 Sparmaßnahmen über langjährige Sparmaßnahmen zu verhängen.“

Im vergangenen Jahr sollten vom Bund eigentlich 300 Millionen Mark für diesen Zweck ausgegeben werden. Tatsächlich waren es schließlich 270 Millionen – der Rest fiel allgemeinen Kürzungen und der zeitweiligen Bausperre zum Opfer. Damit trug der Bund nur etwa ein Fünftel der Kosten, die 1965 1,4 Milliarden Mark betrugen.

1966 drohen die Zuschüsse des Bundes wieder weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückzubleiben, denn nicht 350 Millionen, sondern 530 Millionen wären notwendig. Und es müßte außerdem sicher sein, daß im Laufe des Jahres nicht wieder an ihnen herumgestrichen wird. Dann ließen sich die für 1966 geplanten Unternehmungen einigermaßen durchführen. Um die Versäumnisse und Streichungen seit 1960 aufzuholen, wünscht sich die Rektorenkonferenz Sondermittel. Außerdem möchte sie, daß dem Wissenschaftsrat schon jetzt gesagt wird, mit welchen Mitteln aus der Bundeskasse er 1967 rechnen kann, damit nicht wieder ins Blaue geplant werden muß.

Zwei Dinge werden wieder einmal deutlich, die der kritische Beobachter schon vorher wissen konnte, die aber wohl des dringenden Appells der Universitäten bedurften, um allgemein sichtbar zu werden.

Das eine ist, daß alle Hinweise auf die Dringlichkeit der Wissenschaftsförderung offenbar kein großes Echo gehabt haben. Es mag vielleicht stimmen, was Bundesminister Stoltenberg vor kurzem stolz sagte – daß nämlich „das deutsche Volk“ wieder „wissenschaftsbewußt“ geworden sei. Doch ist das ein schwer zu messendes Bewußtsein, und auf die Gestaltung des Haushalts hat es offenbar wenig Einfluß gehabt. Zwar kann der Bund darauf hinweisen, daß er seine Ausgaben für die Forschung seit 1961 verdoppelt habe. Das Mißverhältnis zwischen notwendigem und tatsächlichem Aufwand hat sich dadurch aber nur geringfügig verändert. Von einer Priorität kann selbst beim besten Willen nicht mehr die Rede sein, auch wenn in der letzten Zeit immer wieder davon gesprochen wurde, wie dringlich und notwendig und selbstverständlich die Vorrangstellung der Forschung sei. Der Augenschein beweist das Gegenteil.

Zum anderen wird am Beispiel des Hochschulausbaus klar, wie mißlich bei allen langfristigen Planungen die Technik des von Jahr zu Jahr neu abzustimmenden Haushalts ist. Immer wieder werden dadurch Vorhaben in Frage gestellt, die, einmal begonnen, nicht einfach liegenbleiben können.