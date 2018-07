Der Hamburger Sportverein, der „HSV“, machte in der letzten Woche in der lokalen Presse Schlagzeilen. Anlaß war aber nicht etwa ein glänzender Sieg der Bundesligamannschaft, sondern im Gegenteil deren miserables Abschneiden. In den letzten fünf Spielen hatte man von zehn möglichen Punkten nur ein einziges armseliges Pünktlein erobern können.

Natürlich erscholl der übliche Rachechor und verlangte sein Opfer. In solchen Fällen wird der Trainer zum Sündenbock erkoren. Das war auch hier so und ist nicht gerade neu. Neu war aber das Schauspiel, daß diesmal die Verantwortlichen ihre Vorwürfe und Anschuldigungen mit der Absicht, die Schuld von sich abzuwälzen, in aller Öffentlichkeit erhoben. Das „Betriebsklima“ sei gestört, hieß es, so altmodisch war man natürlich nicht, von Kameradschaft oder Sportgeist zu sprechen. Schon vor einiger Zeit hatte der Trainer seine eigenen Spieler einem Journalisten gegenüber heftig angegriffen. Jetzt erteilte der neugewählte erste Vorsitzende, ein Direktor der Maizenawerke, in einem Interview wiederum eben diesem seinem Trainer miserable Zensuren, billigt ihm noch eine Galgenfrist von vier bis fünf Wochen zu, nach der sich endgültig entscheiden würde, ob er gefeuert wird. Inzwischen hat man sich aber bereits wieder „versöhnt“. Dies alles unter dem Flutlicht der Öffentlichkeit und bei einem Klub, der einmal berühmt war für seine sportliche Einstellung und seine guten Manieren.

Die Bundesligavereine sind heute strenggenommen gemeinnützige gewerbliche Unternehmen der Unterhaltungsindustrie mit Jahresumsätzen von 3 bis 4 Millionen Mark.

Wenn aber nun sportliche Grundsätze schon nichts mehr zählen, so sollte man doch wenigstens das Geschäftsgebaren einer seriösen Firma an den Tag legen. Wo gibt es aber das im Geschäftsleben, daß erst der technische Direktor öffentlich erklärt, seine Angestellten taugten nichts, und dann der Geschäftsinhaber sich in einer Zeitung vernehmen läßt, seinem technischen Direktor ermangele es an den wichtigsten Fähigkeiten.

Tatsächlich liegt die Hauptschuld für den schlechten Tabellenplatz, wie sollte es auch anders sein, bei den Spielern, oder richtiger, bei einem Teil der Spieler, die 2000 Mark im Monat kassieren und daneben noch den erfolgreichen Kaufmann spielen wollen. Vorgemacht hat ihnen diese lukrative Doppelkarriere kein Geringerer als Uwe Seeler, der heute Großverdiener ist. Inzwischen hängen aber auch in der Bundesliga die Trauben so hoch, daß man sie mit der linken Hand allein nicht mehr pflücken kann. Die erfolgreichen Klubs trainieren heute zweimal am Tage. Durch solch harte Arbeit hat Trainer Multhaup Werder Bremen im vergangenen Jahr zur Meisterschaft geführt. Auch der neue Trainer von Eintracht Frankfurt, der Ungar Elek Schwartz, der von Lissabon kam, verfährt nach diesem Rezept der großen europäischen Profiklubs. Auch in Frankfurt gab es zunächst Schwierigkeiten, einige Spieler wollten ihren „bürgerlichen“ Beruf nicht aufgeben. Sie wurden vor die Wahl gestellt, entweder auszuscheiden oder aber zweimal am Tage, wie es einem Professional zukommt, zum Training zu erscheinen.

Der höchstbezahlte Trainer der Bundesrepublik, der Wiener Merkel der 13 Monatsgehälter zu Die 11 000 Mark erhält, verfährt mit seinen Spielern von 1860 München ebenso. Und eine andere Kur wird es auch für den HSV nicht geben.

Die gemütlichen Übergangszeiten vom Halbamateur zum Vollprofi, in denen die Vertragsspieler neben der Beschäftigung mit dem schwarzweiß-gefleckten Lederball noch einem richtigen Beruf nachgehen konnten, scheinen nun endgültig vorbei, zu sein. Die Gesetze der Marktwirtschaft sind unerbittlich – und kein Unternehmer zahlt einem Angestellten, und das sind die Lizenzspieler, nun einmal auf die Dauer monatlich 2000 Mark und mehr, wenn dieser dafür nur zwei- bis dreimal in der Woche eineinhalb Stunden arbeitet und sonnabends dann eine derart schwache Vorstellung gibt, daß die zahlenden Zuschauer ausbleiben und der Umsatz des Unternehmens katastrophal absinkt. Nur harte Arbeit hilft da und eine geschickte Leitung, die intern ihre Schwierigkeiten regelt und sie nicht auf den Markt trägt.

Nun hat am vergangenen Sonnabend der HSV in Braunschweig 4:1 gewonnen, sofort war wieder eitel Freude, und Trainer Gawliczeks Vertrag soll verlängert werden. Aber wird man nicht schon bald wieder einen Sündenbock suchen und wetten, daß er Gawliczek heißt? A. M.