Iie Skeptiker haben unrecht: Jene Pfeifkonzerte, die Delphine unter Wasser aufführen und über die wir schon berichteten (DIE ZEIT vom 19. November 1965), sind tatsächlich reguläre Wechselgespräche. Das beweisen Tonbandaufzeichnungen der Gespräche von zwei Tümmlern, die aus verschiedenen Bassins miteinander telephonierten.

Eine trickreiche Schaltung zwischen Unterwassermikrophonen und lautsprechern machte es möglich, daß die Experimentatoren die Fernsprechverbindung nach Belieben unterbrechen und wiederherstellen konnten. In jedem, Falle ließen sich die Lautäußerungen beider Tiere auf zwei Spuren eines Tonbandes aufzeichnen. So gelang es den Forschern T. G. Lang und H. A. P. Smith an einem Institut der US Navy im kalifornischen Pasadena, verblüffende Eigenarten im Sprechverhalten ihrer erst kürzlich im Pazifik gefangenen Delphine zu entdecken.

Blitzschnell hatten das Weibchen Doris und das Männchen Dash es heraus, wann die Verbindung funktionierte und wann nicht. Im ständig alternierenden Lautaustausch faßten sich die Delphine in ihren "nassen Telephonzellen" nämlich sehr kurz. Kein "Fernsprechteilnehmer" erlaubte sich einen Redefluß von mehr als vier oder fünf Sekunden. Blieb er ohne Antwort, erübrigte sich auch seinerseits jeder weitere Kommentar. Allein mit sich äußerte jeder nur sporadisch einige Laute — wohl nur um zu prüfen, ob der andere wieder "am Apparat" war.

Insgesamt zeigte sich die Delphindame bei weitem am gesprächigsten. Das Männchen hingegen tickte zu Beginn besonders aktiv mit seinem Echolot, als suche es die lebendige Partnerin, die da so unsichtbar mit ihm redete. Dabei sprang es mehrere Male hoch, um hinter die Bassinwand zu gucken. Schon nach wenigen Minuten hatte es aber eingesehen, daß nichts zu machen war, und gab es auf, weiterhin das Weibchen zu orten. Menschen, die noch keinen Lautsprecher kennen, reagieren ähnlich, wenn sie die "Geisterstimme" zum erstenmal hören.

Noch merkwürdigere Dinge geschahen, als die Forscher vier Monate später Dash das Tonband vorspielten, das Doris besprochen hatte. Zunächst beantwortete er fast jede Äußerung der Tonkonserve willig. Aber plötzlich, nach 17 Minuten und 53 Sekunden, verstummte er abrupt und verweigerte jeden weiteren Laut. Am folgenden Tag wurde dasselbe Experiment noch zweimal wiederholt — und wieder streikte der Delphin bei nahezu derselben Textstelle.

Woran hatte er den Betrug bemerkt? Dies zeigte sich bei der näheren Deutung des delphinesischen Zwiegesprächs. Die Originalaufnahme dauerte 32 Minuten und unterteilte sich in. Zwei Minuten Abschnitte, in denen die Fernsprechverbindung im Wechsel unterbrochen oder wiederhergestellt war. Nur während der Sprechzeiten gaben die Tiere sogenannte Episoden von sich, insgesamt 25 an der Zahl. Jede Episode bestand aus "einer dichten Folge von wenigstens drei alternierenden Pfiffen bei jedem Delphin", wie die Wissenschaftler in der Zeitschrift Science schreiben.

Unter den Pfiffen gibt es sechs verschiedene Lauttypen, über deren mögliche Bedeutung die beiden Amerikaner folgendes vermuten: Pfiffe der Gruppe A sind im Klangbild einfach und stereotyp. Offenbar sollen sie den Gesprächspartner in Hörweite halten. Pfiffe der Gruppen B und D steigen in der Tonhöhe scharf an und fallen dann ebenso jäh wieder ab. Sie sind scheinbar zwei Versionen des gleichen Grundsignals, da Doris nur die höher gestimmten B Pfiffe gebrauchte und Dash nur die tieferen D Pfiffe. Möglicherweise liegt hier eine individuelle Variation vor, die als Rufsignal zum persönlichen Erkennen der Delphine dient. Sie durchsetzen auch jedes Gespräch in relativ dichter Folge. Damit ließe sich erklären, weshalb im Schwärm viele Tiere gleichzeitig durcheinander reden können und doch jedes im Stimmgewirr seinen Gesprächspartner heraushört.