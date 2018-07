Inhalt Seite 1 — Die Märchenfiguren blieben stehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Eichholz

Berlin

Der Berliner ist stets sehr streng im Lachen gewesen; er hat davon eine ganz spezielle Auffassung und verachtet alles, was nach Allerweltskomik riecht. So meinte ein Kenner im Jahre 1936.

Daß, umgekehrt, „der Berliner“ nicht so streng im Ernst ist, gelegentlich wenigstens und zu seinem Besten – dies zeigt sich 1966 an einem so ernsthaften und traurigen Bauwerk wie der Mauer. Der Vorfall spielte sich so ab: Am Sektorenübergang Bornholmer Straße im Westberliner Bezirk Wedding wiesen wir der Angestellten am Geld-Umtausch-Schalter ein Schreiben vor, das darum bat, uns bei der Berichterstattung über Berlin und die DDR zu unterstützen. Das Fräulein, im Stich gelassen von seinen Vorschriften, ob zu einer Unterstützung auch der Erlaß des obligatorischen Geldumtausches gehöre, andererseits gewillt, sich entgegenkommend zu verhalten, argumentierte in belehrender Absicht: es müsse auf unserem Schreiben eine zeitliche Befristung angebracht werden. Da habe zu stehen: „gültig bis...“ mit eingerücktem Termin, der jeweils zu erneuern sei. Dies, bekannten wir, sähen wir ein. Worauf nun überraschend nicht mehr die Rede war von einem Geldumtausch.

Als Bürger dieser Stadt ständig und inständig ermahnt, nicht an den Schlaf der Mauer zu rühren, lenken wir das Auto also südwärts in den Stadtteil Friedrichshain, wo sich bis zum Jahr 1704 das Hochgericht der Stadt befand, nahe dem Strausberger Platz im Umkreis der Karl-Marx-Allee. Dort wurde Hans Kohlhase vom Leben zum Tode befördert, das geschichtliche Modell des „aus beleidigtem Rechtsgefühl bis zum Äußersten kämpfenden Michael Kohlhaas“ (Brockhaus 1931).

Auf dem Autorücksitz liegt ein Berliner Stadtplan, Maßstab 1:30 000, Straßenübersichtsplan der Hauptstadt der DDR, herausgegeben vom VEB Landkartenverlag Berlin. Darauf sind zwei Spreebrücken im Bezirk Friedrichshain herausretuschiert. Sie waren in früheren Auflagen noch eingezeichnet, sind auch in der dreidimensionalen Wirklichkeit vorhanden. Während der letzten Verwandtenbesuche wurde die Oberbaumbrücke von Westberlinern wie früher benutzt.

„Für Berichtigungshinweise ist der Verlag dankbar.“ Dieser Satz steht auf dem Plan, der solche Irreführung betreibt, und über den man lachen kann. Unsere Begleiterin sagt: „Det issn Ding“ und schweigt. Bis wir aussteigen, in der Straße am Friedrichshain stehen, frierend in die Gegend blicken und auf das Schild „HOG Saalbau Friedrichshain bleibt Großgaststätte der Berliner. Spezialisiert für Großveranstaltungen jeder Art. Stadtküche Telephon 53 34 40“.