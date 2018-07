Inhalt Seite 1 — Die tödliche Verspätung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im Januar

Einen Tag vor dem Informationsbesuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Damm und Petersen, beide Mitglieder des Verteidigungsausschusses, beim Starfighter-Jagdgeschwader 71 „Richthofen“ in Wittmundhafen, verlor diese Einheit einen Piloten und eine Maschine. Beim 27. Starfighterabsturz innerhalb von gut einem Jahr kam der 29jährige Oberfeldwebel Klaus-Dieter Tuleweit ums Leben. 15 Sekunden nach, dem Start setzte das Triebwerk seiner F 104 G plötzlich aus. Das Flugzeug war noch in 700 Meter Höhe, verlor aber sehr schnell an Tempo und kam – nunmehr in Bodennähe – unter die Mindestgeschwindigkeit von etwa 260 Stundenkilometern.

Tuleweit konnte seinen Starfighter nicht mehr abfangen, zog den Hebel des Schleudersitzes und katapultierte sich aus der Maschine. Der Fallschirm öffnete sich zwar noch, aber offenbar zu spät – Tuleweit wurde beim Aufprall auf die Erde getötet.

Das Verteidigungsministerium in Bonn kann nicht bestreiten, daß Oberfeldwebel Tuleweit wahrscheinlich noch am Leben wäre, wenn er auf einem besseren Schleudersitz aus dem Cockpit geflogen wäre. Er saß aber auf dem Lockheed-Sitz „C 2“, dessen Leistung den Anforderungen für die Sicherheit der Piloten längst nicht mehr genügt – eigentlich nie genügt hat.

Es ist bekannt, daß sich ein großer Teil der tödlichen Abstürze in den vergangenen Monaten während der Start- oder Landephase der Düsenflugzeuge ereignet hat. Da der Starfighter schon bei geringem Leistungsabfall wie ein über zwölf Tonnen schwerer Stein absackt, bleiben dem Piloten nur Sekunden, um nach dem Rettungshebel zwischen seinen Beinen zu greifen. Dieser Griff hat aber nur noch Sinn, wenn die Maschine mindestens 220 Stundenkilometer schnell ist – sonst ist keine Gewähr für eine Rettung durch den Schleudersitz mehr gegeben.

Bis die Lebenserwartungen der deutschen Starfighter-Piloten erhöht werden, müssen noch mehrere Monate vergehen. Dann erst sind die jungen Luftwaffen-Offiziere an einen Rettungssitz geschnallt, wie sie ihn schon seit wenigstens zwei Jahren unter sich haben könnten. Denn so lange schon gibt es erprobte und bewährte Schleudersitzsysteme, die eine Rettung des Piloten unter zwei extremen Bedingungen ermöglichen: bei Höhe Null und bei Tempo Null, also praktisch ohne Fahrt oder Abheben der Maschine.

Im Sommer dieses Jahres beginnt die Verbesserung des vielkritisierten C-2-Sitzes, auf dessen Einbau in der F 104 G das Starfighter-Herstellerwerk Lockheed bestand, obwohl sich die Technische Abteilung des Bonner Verteidigungsministeriums bereits für einen Schleudersitz der britischen Firma Martin-Baker entschieden hatte, mit dem sämtliche anderen Flugzeugtypen der deutschen Luftwaffe – einschließlich der Fiat G 91 und neuerdings des Düsentrainers Fouga Magister – ausgerüstet sind.