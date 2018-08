Paris, Ende Januar

In Frankreich entsteht aus einer der ältesten und größten Maschinenbaufirmen in den kommenden Jahren ein neuer Atomkonzern. Die Aktionäre der Maschinenfirma Société Alsacienne de Constructions Mécaniques – SACM –, die noch vor kurzem einen Jahresverlust von 46,3 Millionen Francs durch Auflösung der Reserven tilgen mußte, sehen hoffnungsfroh in die Zukunft. Die Verwaltung ihres Unternehmens hatte bereit vor einigen Jahren eine Tochtergesellschaft, die Société Alsacienne des Constructions Atomiques, de Telecommunications et d’ Electronique – ALCATEL –, für die Gebiete der Atomwirtschaft und der Elektronik gegründet. Der Auftragsbestand dieser Tochtergesellschaft ist inzwischen größer als der der Mutter.

Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis die Umgründung vollendet ist. Zunächst wird die SACM von einer an ALCATEL beteiligten Gesellschaft die restlichen Aktien übernehmen und gleichzeitig im Wege des Aktientausches mit der Tochtergesellschaft fusionieren. Später soll die SACM – mit einem Aktienkapital von 131,8 Millionen Franc ausgerüstet – ausschließlich als Holding-Gesellschaft fungieren, die die gesamten Fabrikationsanlagen auf drei Konzerngesellschaften überträgt: Auf die Societé Alsacienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse (Kapital 50 Millionen Francs), die Societé ALCATEL Graffenstaden (Kapital 25 Millionen Francs) und die Cableries de Clichy SACM (Kapital 15 Millionen Francs).

Nach diesem Stadium soll die dritte Etappe in Angriff genommen werden, die Fusion mit der ursprünglich von einer schweizerisch-spanischen Gruppe gegründeten, heute aber in französischem Besitz befindlichen Société Française Hispano-Suiza. Diese Gesellschaft, die ursprünglich nur Motoren und Kraftfahrzeuge herstellte, ist heute ebenfalls vorwiegend auf dem Gebiet der Kernenergie tätig und hat ein Aktienkapital von 45,5 Millionen Franc. Neben Flugzeugmotoren baut sie mit erheblichem Erfolg nukleare Reaktoren. Bei der geplanten Fusion zur Société Hispano Alsacienne wird die kleinere Hispano-Suiza die größere SACM aufnehmen. Die Spitzenstellung in der Herstellung von Raumschiffmaterial und Ausrüstungsgegenständen für die Atomindustrie macht die Hispano-Suiza zum stärkeren Partner. eks