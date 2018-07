Die weiterhin hohen Investitionen im Bereich der Gutehoffnungshütte Aktienverein Oberhausen werden ausschließlich zur Programmbereinigung und Rationalisierung eingesetzt; das erklärte Vorstandsmitglied Dietrich Wilhelm von Menges in der Pressekonferenz des Unternehmens. Die angekündigte Straffung des Konzerns, die Zusammenfassung von sich ergänzenden Beteiligungsgesellschaften und die Abkehr von unrentablen Produktionsbereichen sind jetzt an konkreten Maßnahmen zu erkennen: der nein look der GHH-Politik wird sichtbar.

Einen ersten wichtigen Hinweis könnte der Verkauf der ganzen Beteiligung an der Maschinenfabrik Eßlingen liefern, die an Daimler Benz abgegeben wurde. Die Beteiligung von rund elf Millionen Mark ist zum Kurs von 210 Prozent veräußert worden, hat also einen Verkaufserlös von 23,1 Millionen Mark gebracht. Davon sind im vorliegenden Abschluß freilich erst 7,2 Millionen vereinnahmt worden; der zweite Teil des Geschäftes wurde im Juli 1965, also nach dem Bilanztermin abgewickelt. Der gesamte Gegenwert der ersten Tranche – und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an dieser Transaktion – hat zur Erweiterung des GHH-Einflusses bei: der MAN, der bedeutendsten Beteiligungsgesellschaft des Konzerns, Verwendung gefunden. Die GHH-Beteiligung bei MAN erhöhte sich damit auf 64,8 Prozent bei Stammaktien und auf 37,1 Prozent bei Vorzugsaktien. Ob auch der zweite größere Teil des Erlöses aus Eßlingen die gleiche Verwendung finden wird, ließ die Oberhausener Konzernverwaltung vielsagend offen.

Die Tendenz, bestehende Beteiligungsquoten zu erweitern, zeigt sich im übrigen auch bei anderen Gesellschaften der Gruppe. So ist bei den Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerken der GHH-Anteil durch Zukauf auf 95,91 (von 94,18) Prozent, und bei Hackethal Draht auf 75,45 (von 61,07) Prozent aufgestockt worden. Denkbar wäre auch hier mit der noch nicht konkret beschlossenen, aber im Grunde wohl angestrebten Fusion der beiden Gesellschaften – die bereits einen gemeinsamen Vorstand haben – als Fernziel eine Einbeziehung in den Kreis der Organgesellschaften der Oberhausener Holding.

Gewisse Veränderungen kündigen sich auch bei der Hamburger Tochter, der Deutschen Werft AG, an, die als einer der Eckpfeiler der in Hamburg angestrebten sogenannten „Großen Lösung“ – die Zusammenfassung der vier großen norddeutschen Werften Deutsche Werft, Blohm und Voss, Stülcken und Howaldt – erscheint. Im Hause der GHH scheint man indessen einer Zweierverbindung den Vorzug zu geben, wobei darauf verwiesen wird, daß sich die GHH-Werft mit ihrem umfangreichen Reparaturgeschäft noch in einer relativ guten Position befinde. Vier Kranke würden nicht dadurch gesund, daß man sie in ein gemeinsames Bett legt, erklärte GHH-Vorstandsmitglied von Menges, der für den Konzern die Werftverhandlungen führt. nmn