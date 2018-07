Von Wolfgang Krüger

In der Lohnpolitik reifen Ereignisse von weittragender Bedeutung heran. Es ist nicht mehr auszuschließen, daß die Entscheidung in offener Kampfarena fallen wird; es spricht aber auch manches dafür, daß es vorher doch noch zu einem lohnpolitischen Akkord kommt, wenn auch in letzter Stunde.

Schneller, als zu erwarten stand, haben sich ausgerechnet die stärksten Landesbataillone der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) und des Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeberverbände (Gesamtmetall) in die Arme der Schlichter geworfen. Nach Wochen der Kanonade mit Zahlen, die sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, wird in dieser für die Lohnentwicklung der Bundesrepublik wichtigsten Auseinandersetzung damit nun auch das Wort von Unparteiischen zu hören sein.

Die Schlichter sind um ihr Amt nicht zu beneiden. Doch in diesem Jahr setzen sie sich nicht mit leeren Händen auf ihren Stuhl. Zwischen die von beiden Seiten überreichten umfangreichen Dokumentationen werden sie das Gutachten der fünf Sachverständigen legen. Nach der großen Zustimmung, die dieses Gutachten in der Öffentlichkeit gefunden hat, werden sie sich damit einigen Respekt verschaffen können. Und es wird ihnen wohl auch, dieses Gutachten und diese Zustimmung im Rücken, nicht allzu schwerfallen, die recht einseitigen lohnpolitischen Konzeptionen, mit denen beide Seiten in diese Auseinandersetzung gegangen sind, vom Tisch zu wischen.

Wie sehen diese Konzeptionen aus und warum sind sie als Leitlinie für eine Lohnpolitik unbrauchbar, die sowohl den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten als auch den Erfordernissen der sozialen Gerechtigkeit entspricht?

Die IG Metall ist der Bannerträger der auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund immer noch offiziell vertretenen „aktiven (expansiven) Lohnpolitik“. Ihr erklärtes Ziel ist die Umverteilung des Volkseinkommens zugunsten der Arbeitnehmer. Die Lohnforderung der IG Metall in Höhe von neun Prozent setzt sich dementsprechend aus zwei Bestandteilen zusammen: Sechs Prozent, so meinen die Volkswirte um Otto Brenner, seien durch das Wachstum der Produktivität in der Metallindustrie abgedeckt. Die restlichen drei Prozent sollen und können die Unternehmer, nach Ansicht der IG Metall, aus ihren Gewinnen drauflegen.

Es ist den Unternehmern nicht zu verdenken, daß sie sich, ganz abgesehen von der Höhe der Forderung, auch mit der Lohnformel selbst nicht befreunden können. Die Metallindustrie steht im Kampf um unsere Auslandsmärkte in vorderster Front. Die rapide Verschlechterung unserer Handelsbilanz, verursacht vor allem durch eine weit überdurchschnittliche Zunahme der Importe, zeigt, wie stark die deutsche Wirtschaft bereits auch auf dem Inlandsmarkt von der Konkurrenz des Auslandes bedrängt wird. In einer solchen Situation kommt ein Angriff auf die Gewinnspanne – die Gewinne sind die Quelle der Rationalisierungsinvestitionen zur Stärkung der Konkurrenzkraft – einem Angriff auf den Lebensnerv der Wirtschaft gleich; die entrüsteten Reaktionen der Arbeitgeber auf die Neun-Prozent-Forderung der IG Metall sind so nur allzu verständlich.