Von Wolfgang Venohr

Joachim Kramarz: Claus Graf Stauffenberg Bernard & Graefe, Verlag für Wehrwesen, Frankfurt, 245 Seiten, 24,80 Mark

In einem Jahr zwei Bücher über Stauffenberg: zuerst das von Bodo Scheurig, jetzt die Veröffentlichung von Joachim Kramarz. Beide übrigens Berliner. (Mein Gott, was soll aus Westdeutschland werden, könnte man Adenauer hier persiflieren. Wenn es nicht Westberlin hätte, es wäre längst der perfekte Rheinbund-Staat.)

So aber lebt Stauffenberg, der Held des 20. Juli 1944, zwar nicht in unserer Politik und in unserem Nationalbewußtsein, wohl aber in einigen Biographien weiter. Wenigstens das. Doch auch die Kramarzsche Darstellung – als Materialsammlung unübertrefflich, in der Aufzählung der Fakten unbestechlich, als wegweisender Beitrag unentbehrlich – spiegelt in ihrer Interpretation die Zweiteilung Deutschlands, in ihrem Geist den Kalten Krieg der beiden deutschen Staaten wider.

Schweigen wir davon, daß Stauffenberg kein Sozialist sein darf, auch kein religiöser, obwohl er sich doch unleugbar zu den Auffassungen von Hermann Maaß bekannte, wonach das neue Deutschland im Prinzip „eine betont sozialistische, gewerkschaftliche Richtung“ bekommen müsse; und er überhaupt, in den letzten zwölf Monaten vor dem Attentat, als ein Jünger Dr. Lebers bezeichnet werden muß.

Schweigen wir weiter davon, daß Stauffenberg beileibe kein Revolutionär sein darf, obgleich er doch das umbruchkündende Wort sprach „Wir beginnen dann eben eine große Fahrt, die wird teilweise rasendes Tempo annehmen und wieder mit anderen Perioden wechseln; was dann alles wird, kann niemand wissen...“, ganz im Sinne seines Urahnen Neidhardt von Gneisenau, des „preußischen Jakobiners“, der Friedrich Wilhelm III. einst prophezeit hatte, daß die Völker wohl den Monarchen über einem glückhaften Anführer vergessen könnten, wenn die Zeichen der Zeit nicht begriffen würden.

Kramarz zitiert alles, und er zitiert sorgsam. Und doch fragt man sich, was ihn dazu bewegen konnte, zwischen den Zeilen oder unter dem Strich (Polemik gegen die Kaltenbrunner-Berichte) die offenkundigen Gegensätze zwischen Stauffenberg und Goerdeler zu beschönigen, ungeachtet der vorsorglichen Stauffenbergschen Kriegserklärung an die konservative Widerstandsseite: „Wir wollen keine Revolution der Greise!“ (Gilt es, die Einheits-Legende des 20. Juli zu retten?)