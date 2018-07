Karl Schmidt-Rottluff: „Sommermorgensonne“ (Aquarell und Tusche)

„Schmidt-Rottluff und Kirchner“ (Berlin, Galerie Nierendorf): In den frühen Holzschnitten aus den gemeinsamen „Brücke“-Jahren, diesen Inkunabeln des deutschen Expressionismus, sind Kirchner und Schmidt-Rottluff kaum zu unterscheiden. Später wechselt Kirchner von einer Technik zur anderen, auch stilistisch wird seine Graphik viel differenzierter. Schmidt-Rottluff bleibt, mit wenigen Ausnahmen, beim Holzschnitt und seinem lapidaren Stil. Die Ausstellung zeigt von jedem Künstler 60 Blätter. Die Arbeiten von Kirchner kommen aus seinem eigenen Archiv, auf manchen stehen Bemerkungen Gustav Schieflers, der sie für den Oeuvre-Katalog benutzte. Der expressionistischen Graphik (aus den Jahren 1906 bis etwa 1923) sind neue Aquarelle des 80jährigen Schmidt-Rottluff gegenübergestellt. Die Ausstellung dauert bis zum 23. März. „Emil Schumacher – Werner Reichhold“ (Hannover, Galerie Brusberg): über Schumachers neue Bilder, neu nicht nur, weil sie 1964 und 1965 datiert sind, gehen die Ansichten weit auseinander. Man kann darüber streiten, ob sie die Linie der fünfziger Jahre fortsetzen, die Schumacher den künstlerischen Durchbruch und den großen Erfolg brachten, oder ob sie eine radikale Abkehr von seiner Vergangenheit darstellen. Schumacher selber, der auf Kontinuität großen, vielleicht übertriebenen Wert legt, würde das sicher leugnen. Seine Malerei hat entschieden an Subtilität verloren, an dieser reichen Strukturierung der Fläche, an farbiger Kultur. Die neuen Bilder sind weniger differenziert, auf zwei oder drei Kontrastfarben und wenige große Formen reduziert, suggerieren sie die Vorstellung eines Glan vital, es ist, als ob unvorbereitet und unerwartet Kräfte frei werden, die Schumacher bisher unterdrückt oder ignoriert hat. Schwarz verströmt sich über ein riesiges rotes Gelände, die großen Farbkomplexe sind in sich zerknittert, bilden Falten und Sprünge, nur in der Technik erinnert das noch an die frühere Strukturenmalerei. Schumacher hat mit den neuen Bildern den abgegrenzten Bereich, in dem er zu Hause war, verlassen und, ohne sich im mindesten um aktuelle Tendenzen zu kümmern, eine Phase erreicht, die an Ursprünglichkeit und malerischer Kraft alles Bisherige übertrifft. Eines der großformatigen Gemälde von 1965 hängt schon an prominenter Stelle, im Eingangsraum von Schmalenbachs Düsseldorfer Museum.

Werner Reichhold hat sich als Stahlplastiken einen Namen gemacht, er erhielt den Rompreis und im letzten Jahr den Edwin-Scharff-Preis, ist Mitglied des Künstlerbundes und der Darmstädter Sezession. Seine Plastiken sehen manchmal wie Insekten aus, deswegen waren sie auf der „Creatura“, wo zeitgenössische Tierplastik gezeigt wurde. Aber Reichhold ist trotzdem kein Tierbildhauer. Seine Stahlgebilde sind insektenhaft nur in der Kombination von aggressiven und defensiven Formen, von gepanzerten Wölbungen und ausgreifenden Zähnen, Krallen und Füßen. Der Gegensatz zwischen animalischer und maschineller Formierung, zwischen Stabilität und Beweglichkeit wird in der einzelnen Plastik mit einer behäbigen Eleganz und gelegentlich auch mit Humor ausgetragen. Nicht weniger originell wie die Plastiken sind die ausgestellten Zeichnungen. Die Doppelausstellung dauert bis zum 14. Februar.

„5. Verkaufsausstellung des Verbandes Deutscher Antiquare, Autographen– und Graphikhändler“ (Stuttgart, Gustav-Siegle-Haus): Am 3. Februar wird die Buch- und Kunstmesse in Stuttgart, eine Parallele zur Münchner Antiquitätenmesse, eröffnet, an der sich 34 Firmen beteiligen. Das Angebot reicht van Inkunabeln bis zu modernen Pressedrucken, von Dürer-Graphik bis zu Aquarellen von Kirchner, Nay und Trökes, von einem Beethovenmanuskript bis zu einem Brief des Marquis de Sade. Der Katalog bringt eine Auswahl der interessantesten Objekte, die jeder Aussteller aus seinem speziellen Bereich anzubieten hat. Die Preise werden erst in Stuttgart bekanntgegeben, alle Sammler sollen die gleiche Chance haben, niemand kann vorbestellen. Kunst des 20. Jahrhunderts ist diesmal stark vertreten, weil sich inzwischen auch ausgesprochen moderne Kunstgalerien wie Springer und Vömel entschlossen haben, nach Stuttgart zu gehen. Gottfried Sello

• „Otmar Alt“ (Berlin, Galerie Benjamin Katz): Kunst mit Aufheiterungseffekt, man wagt es kaum zu sagen, denn die dafür verantwortlichen Künstler, sie hören’s nicht gern, und das Publikum schwört auf Erbauung. Und dennoch: wer die Galerie Katz betritt, Kurfürstendamm zwar, aber im Hinterhof und durch Toreinfahrt doch weit genug vom Kudamm entfernt, wer nach zwei dunklen Stiegen zwei mittelgroße Ausstellungsräume betritt, der kann nicht anders als munter werden: Mit drallen Bilderbuch-Farben, mit kecken Schwüngen und Ornamenten hat Otmar Alt, Jahrgang 1940, hier seine Leinwände bemalt. Auch das Schwarz als bevorzugte Hintergrundfarbe vermag keine Trauer zu stiften, auch die menschlichen Extremitäten aller Arten, die man auf den randvollen Bildern zwischen Blumen-, Ranken- und Kringelformen zu erkennen glaubt, können dem erheiterten Betrachter nichts anhaben. Er ist gefeit durch die „Segelschiffe im Wald“, „Känguruhs Wiegenlied“, durch „Pinguins große Feuerblume“, die ausschweifend bunt und doch klar konturiert vor sich hin sprießt. Gewiß, da erkennt man die drastische und sichere schwarze Umrißlinie Lagers wieder (die hier ihre Brutalität verloren hat), da schaut ein wenig Mirò hervor (abzüglich des skurril Traumhaften), schließlich erkennt man auch Pop wieder, Allen Jones vielleicht. Aber was soll’s, Otmar Alt hat sich mit und trotz all diesem als ein selbstbewußter Maler vorgestellt, der genau weiß, was er will und was er kann, ein Maler, der einen erstaunlich geschlossenen Eindruck hinterläßt.

Petra Kipphoff