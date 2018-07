Inhalt Seite 1 — Licht-Radar für Piloten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Luftlöcher nennt sie der Fluggast, CAT (clear air turbulences) heißen sie im Pilotenjargon, die Luftturbulenzen, in die ein Flugzeug bei völlig klarem Wetter hineinfliegen kann. Das führt zwar in den weitaus meisten Fällen lediglich dazu, daß sich der Kaffee über die Kleidung der Passagiere ergießt, doch gelegentlich bereitet ein solcher unsichtbarer Luftstrudel auch dem Piloten Schwierigkeiten, besonders wenn dadurch seine Maschine in Flughöhen gedrückt wird, in denen etwa ein Düsenflugzeug nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Ja, manche Katastrophe, so glaubt man, könnte durch CAT verursacht worden sein.

Wissenschaftler und Techniker sind darum eifrig bemüht, einen Apparat zu ersinnen, der diese tückischen Turbulenzen der wolkenlosen Luft sichtbar macht und somit dem Flugkapitän die Möglichkeit gibt, rechtzeitig entsprechende Flugmanöver einzuleiten.

Drei Physiker der Michigan-Universität glauben, daß ein Laser-Radar das geeignete Instrument ist, diese Flughilfe zu leisten. Die Professoren Peter A. Franken (ein begeisterter Sportpilot), Joe A. Jenny und David A. Rank gehen davon aus, daß klare Luft in Wirklichkeit nicht klar ist. Sie enthält stets Aerosole, kleine Staubteilchen, winzige Eiskristalle und andere Partikel, deren Größenordnung etwa ein Mikron (ein tausendstel Millimeter) beträgt. Diese normalerweise gleichmäßig in der Luft verteilten Teilchen werden von den Turbulenzen durcheinandergewirbelt. Könnte man also das Aerosol sichtbar machen, dann müßten diese Wirbel erkennbar sein, ähnlich, wie sich innerhalb von Wolken die Luftstrudel durch eine charakteristische Dichteverteilung der Wassertröpfchen verraten, die der Pilot mit dem Bord-Radar erkennt.

Die winzigen Staub- und Eispartikel jedoch vermag ein gewöhnliches Radargerät nicht zu erfassen, sie sind in ihren Abmessungen kleiner als die Wellenlänge eines Radarstrahls, weshalb sie diesen nach einem physikalischen Gesetz nicht reflektieren können.

Nun gibt es elektromagnetische Wellen, deren Wellenlänge um vieles kleiner ist als die der Radiostrahlen, also auch kleiner als der Durchmesser noch so feiner Aerosolteilchen, zum Beispiel das sichtbare Licht. Der Gedanke liegt also nahe, Licht in ähnlicher Weise zu verwenden wie die Radiowellen, die von einem Radarsender abgestrahlt, von Gegenständen, die sie treffen, reflektiert und schließlich von der Radarantenne wieder eingefangen werden.

Doch gewöhnliche Lichtquellen eignen sich nicht als Radarsender. Lampen strahlen das Licht „unordentlich“ ab, seine einzelnen Wellenzüge schwingen nicht im Gleichtakt. Erst die Erfindung des Lasers hat es möglich gemacht, Licht mit Radiowelleneigenschaften zu erzeugen. Laserlicht läßt sich daher zum Beispiel als Trägerwelle für Rundfunk- oder Fernsehsendungen verwenden und eben auch als Radarstrahl, mit dem man nach dem gleichen Prinzip, das die Polizei zur Fahndung nach Verkehrssündern verwendet, auch Geschwindigkeiten messen kann – freilich dank der hohen Lichtfrequenz unvergleichlich viel genauer als es mit Radiowellen möglich ist.