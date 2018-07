Inhalt Seite 1 — Lobby für zwei warme Essen täglich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn‚ im Januar

Über die zwei Groschen wurde nicht mehr gesprochen. Die 150 Studentenvertreter hatten Wichtigeres zu tun, als sich noch einmal über die im Sommer beschlossene Beitragserhöhung von zwanzig Pfennig pro Student und Semester zu erregen. Es ging darum, dem Verband Deutscher Studenten eine neue Struktur zu geben. Die alte wackelte, seit mehrere Hochschulen – darunter so große wie Köln und Hamburg und so ehrwürdige wie Würzburg und Erlangen – der Bonner Zentrale die Gefolgschaft gekündigt hatten.

Zwanzig Stunden tagten die Studenten in der Bonner Mensa. Sie ließen sich auch durch den Faschingsball der schlesischen Landmannschaft nicht als dem Konzept bringen, bei dem eine närrische Prinzengarde ein Stockwerk höher der Heimat Rübezahls gedachte. Die Verhandlungsführung war streng, Zwischenrufe wurden nicht geduldet, Späße keine gemacht. Dafür wurde pausenlos abgestimmt. Erste Lesung, zweite Lesung – ein Parlament geschäftiger Funktionäre rangelte um Machtfragen und Kompetenzen, stritt sich um Umlagen und Beiträge.

Am Sonntagabend war die neue Satzung fertig, die Rebellen kehrten wieder unters VDS-Each zurück. In Zukunft werden die Vorsitzenden des Verbandes härter an die Leine genommen. Ein Delegiertenrat, der sich aus einigen Chefs der örtlichen studentischen Vertretungen rekrutieren soll, hat jetzt das Recht, den Vorsitzenden zu suspendieren. Und obwohl viel vom „Wasserkopf“ der Bonner Zentrale die Rede war – in seinem Büro sind 27 Personen einschließlich der Putzfrauen beschäftigt –, hat man die Stelle eines zusätzlichen stellvertretenden Vorsitzenden neu geschaffen. Er soll sich ausschließlich Fachfragen widmen, die nach Meinung der Delegierten bisher sträflich vernachlässigt worden sind.

Die akute Krise, die ja nicht die erste gewesen ist, war damit behoben. Ist jedoch auch das Unbehagen beseitigt, das die örtlichen Studentenvertretungen so oft beschleicht, wenn sie die Bonner Spitze betrachten?

Über „die da oben“ wird viel gelästert. Unmut wird laut über Reisen der Vorstandsmitglieder an Südseeinseln, über fragwürdige Finanzgebaren, über den Leiter der Geschäftsstelle in der Bonner Zentrale, der „gleich weit vom Anfang wie vom Ende des Studiums entfernt ist und das Gehalt eines Oberregierungsrates bezieht“. Sichtbare Erfolge hat der Verband bisher nicht vorzuweisen: das Honnef er Modell ist noch immer das alte; die Hochschulgesetze in den Ländern lassen auf sich warten; den vom Verband ausgearbeiteten Vorschlägen für eine Studienreform wir kein Erfolg beschieden; das Gutachten „Student und neue Universität“ fand freundlichen Beifall, blieb aber ein Stück Papier. Kann es da wundernehmen, daß 95 Prozent der Studenten nicht wissen, was sich hinter den drei Buchstaben VDS verbirgt?

Was sich als Krise des Bonner Verbandes darstellt, ist denn in Wirklichkeit eine Krise der studentischen Selbstverwaltung. Der durchschnittliche Student kann mit dem abstrakten Gebilde „Selbstverwaltung“ nichts anfangen. Sie bleibt in seinen Augen die Angelegenheit einiger Funktionäre – und der Gegenstand von viel Phrasendrusch. Die Fragen, die ihm auf der Haut brennen – Stipendienregelung, Immatrikulation, Zulassung zum Studium, Aufnahme in ein Wohnheim –, werden ohnehin von nichtstudentischen Organisationen wahrgenommen, von der Hochschulverwaltung, dem Studentenwerk, der Staatsbürokratie.