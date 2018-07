Inhalt Seite 1 — „Mensch, hören Sie doch auf...!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo v. Uslar

München

Hundert Polizistenaugen blickten verlegen in die Kameras der Photoreporter. Die dazugehörigen 50 Beamten der Münchner Stadtpolizei stellten den ersten Lehrgang eines „Fortbildungs-Instituts“, das Münchens Oberbürgermeister Vogel in den ersten Tagen des Dezembers 1965 feierlich eröffnete. Die Schüchternheit der ersten Zöglinge des Instituts mochte auf den ungewöhnlichen Rahmen der Feier zurückzuführen sein.

Auf Münchens Polizisten lastet immer noch die Erinnerung an die 62er „Schwabinger Krawalle“, bei denen sich viele ihrer Kollegen durch wahllosen Gebrauch des Gummiknüppels unbeliebt gemacht hatten. Nur im Zorn denken Münchens Bürger noch an die Sommerabende zurück, an denen es im Schwabinger Zentrum an der nächtlichen Tagesordnung war, über zu Boden geschlagene Mädchen oder von Polizisten blessierte Universitätsprofessoren quasi zu stolpern. Nachdem verschiedene Beamte deswegen als Schläger verurteilt und gerichtlich bestraft worden waren, zweigte Münchens inzwischen neuberufener Polizeipräsident Manfred Schreiber aus seinem Etat Mittel ab, um einen „Polizeipsychologen“ in sein Amt zu berufen, der seine Schützlinge lehren sollte, auch dann friedlich zu bleiben, wenn ihnen das Blut kocht.

In der Folgezeit begann für die Münchner Polizei eine Phase der moralischen Aufmöbelung. Polizeidirektor Krack stellte fest, es könne nicht schaden, „wenn der Polizist ein dickes Fell hat und sich durch ständige Selbsterziehung zu einer kühlen Betrachtungsweise durchringt“. In den „Grundregeln für das Verhalten von Polizeibeamten“ konnten die Beamten lesen: „Man soll einen Menschen respektieren, der für sein Recht eintritt“, und auf dem Programm der Fortbildungslehrgänge in Haimhausen findet sich nun die programmatische Forderung nach „Schaffung des Berufsbilds eines modernen demokratischen und souveränen Polizeibeamten“.

Daß aber einer nicht geringen Zahl von Polizisten in München ein pflichtgemäßes Wirken zum Schutz der ihnen anempfohlenen Bürger weniger wichtig erscheint als das Bedürfnis, in Leuten, die um ihre Hilfe bitten, Ruhestörer zu sehen – das zeigt sich an Hand der Erlebnisse, die der Student Richter dieser Tage in München machen mußte.

Richter war in einem Lokal der Innenstadt beim Tanzen aus heiterem Himmel zusammengeschlagen und – am Boden liegend – ins Gesicht getreten worden. Er hatte, in offenbar richtiger Einschätzung der „Lage“, auf jede Gegenwehr verzichtet: Den Kopf des Schlägers zierte, weithin sichtbar, ein Reiseschachbrett großes Heftpflaster, das auf dessen einschlägige Routine hindeutete.