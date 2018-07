Von Jürgen Zimmer

Sebastian, achtzehn, schmalgeschnitten und schwarzhaarig, jetzt in der Unterprima, als Tertianer sitzengeblieben, wohnt am Stuttgarter Platz; dort geht es, vorbei an falschem Marmor, vier Treppen aufwärts über Messingleisten und roten Kokosbelag: Berliner Altbau mit konservativen Tapeten, die Wohnung hochräumig, der Familienclan eingerahmt auf achtzehn mal vierundzwanzig an der Wand.

Einmal guckt die Mutter ins Zimmer, sieht, daß wir rauchen; der Vater taucht nie auf, sein Bild zeigt ihn streng und in Uniform. Sebastian zieht die Verbindung: Früher ging er zu den katholischen Pfadfindern, übernahm ihren Kanon, zollte damals der traditionellen Familie Tribut. Aber das war mit zwölf Jahren. „Jetzt wohn’ ich eher als Untermieter hier“, sagt er, und der Kodex der Älteren ist belanglos geworden. Sebastian wartet nicht erst auf ein Leben, das nach Meinung seiner Pädagogen mit dem Abitur beginnen soll; seit seinem zehnten Geburtstag verzahnen sich Schule und Ökonomie: Sebastian ist Spezialist für Nebenjobs.

Der Spitzbäuchige faßt in die Kreide, schmiert sich die Innenhand, greift die Kugel, wippt, holt aus, die Kugel spurt über die Bahn, schlingert in leichten Kurven, wird auf der Bohle gehalten: Sebastian lauert gebückt hinter den Kegeln, sieht, wie der König fällt und der vordere Kegel und die drei rechts außen. Die Hand dicht neben dem hintersten Kegel, fängt er die Kugel ab, drückt mit dem Daumen den Kegel zur Seite, der fällt nach links, kippt den nächsten und der den Eckbauern um. Nicht fünf, sondern acht hat der Spitzbäuchige geschafft, merkt aber nichts. Nur wir grinsen über den Trick.

Mommsenstraße, Ecke Schlüterstraße, da steht die Pinte mit der Kegelbahn im Keller, in der Sebastian als Kegeljunge arbeitet. Verglast und abgetrennt ein Raum mit Tischen, Bänken und Haken, dort können sie „Gut Holz“ saufen nach jedem Einsatz, dann hauen sie ab, wechseln über zur Bahn, die verläuft zweispurig zwischen Heizungsrohren und Beton und endet in Matten. Über ihnen an die Wand gepflastert ein Dutzend „Playmates of the month“, vollbusig und artifiziell in Farbe. Geruch von Schweiß und Turnhalle. Sebastian läßt in einer Mauernische sein Tonband laufen. Beat mischt sich ins Poltern, „Oh baby balla balla“ und „My soul“ hin und wieder; wenn die Kegel stehen und die Kugel rollt, legt Sebastian einen Ein-Mann-Shake ein, faßt mechanisch die Kegel, baut sie auf, korrigiert die Klapptafeln, läßt Kugeln zurückrollen, für zwei Mark siebzig die Stunde.

Pit, der Kollege Sebastians kommt und übernimmt die zweite Bahn. „Nächste Woche verreist der Chef, da bedien’ ich den Laden alleine.“ „Wa? Prima!“ Pit, in Cordhose und Breitgürtel, Zigarette schräg weg vom Mundwinkel, daß ihm die Augen hinter der Brille nicht tränen, lernt Maschinenbau bei Borsig, fällt jetzt ein in den Beat, stellt die Kegel auf.

Siebenmal in der Woche steigt Sebastian abends in den Keller, bringt es auf zweihundertvierzig Mark im Monat und auf sechzig Mark Erziehungsbeihilfe, die hinzukommen. Früher zahlten die Vereine sechs Mark für drei Stunden, da war Sebastian sauer, sprach mit den Vorständen und hängte einen Zettel auf: Vom 1. März an arbeiten wir für acht. Mark.