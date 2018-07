Von Urs Jenny

Die Bezeichnung „Dichter“ und was darin mitschwingt – Goldschnitt, Marmorsockel, Lorbeer, Weihrauchwölkchen – hat Dürrenmatt seit je in Rage gebracht: Ein „Dichter“ will er um keinen Preis sein, auch nicht um den Nobelpreis. „Ein Schriftsteller, den unsere heutige Gesellschaft an den Busen drückt, ist für alle Zeiten korrumpiert“, verkündet sein jüngster Dramenheld, der weltberühmte, nobelpreisgekrönte Dramatiker Schwitter.

Die Gewaltsamkeit, mit der sich Dürrenmatt durch seine provozierende Komödie „Der Meteor“ aufbäumt gegen die Umarmung der Gesellschaft, grenzt an Torschlußpanik: Nirgends ist seine Suada mächtiger als in Schwitters Ausfällen gegen die sogenannte Literatur, gegen Schindluder mit „Moralien und Lebensweisheiteil“, gegen diese „einzige Zuhälterei, die ich kenne“; nirgends ist sein Witz giftiger als im Auftritt eines Starkritikers, der Schwitter genau das vorwirft, was Dürrenmatt nach diesem Stück wieder ausgiebig hören wird: er sei „ein Moralist aus Nihilismus heraus“.

So wäre also „Der Meteor“ – mit gedämpftem Jubel, aber auch mit formiertem Pfeifen und Buhen begrüßt – abermals ein Stück über das Verhältnis des Schriftstellers zur Gesellschaft, zur Realität?

Mitnichten. Dürrenmatt hat eine Komödie über den Tod geschrieben. Ihr Held ist nur zufällig Schriftsteller, seine wahrhaft singuläre Situation hat nichts mit seiner Schriftsteller-Existenz, nichts mit Nobelpreisunsterblichkeit zu tun.

Schwitter ist, wie Lazarus, vom Tode auferstanden – das könnte, wenn es schon passierte, jedermann passieren; es ist ein unsinniger Zufall, über den sich niemand wütender empört als Schwitter selber.

Er hat sich in jenes alte Atelier verkrochen, wo er einst als junges Genie hauste („versoffen, und asozial“), er will endlich in Ruhe sterben und beschimpft alle Besucher, die ihn, zufällig oder nicht, dabei stören. Das Auferstehurigsgetue macht ihn rasend, er will seinen Tod, „das einzig Wirkliche“, nicht das Leben, das nur „eine Schindluderei der Natur“ ist, „eine obszöne Verirrung des Kohlenstoffs, ein lächerlicher Zufall“.