Köln

Der Skandal, den die Kölner seit vierzehn Tagen in der Zeitung genießen können, ist saftig wie ein zarter Kalbsbraten. Täglich wird er aufs neue sorgfältig angereichert und bunt garniert. An Zutaten fehlt es nicht und auch nicht an versierten Köchen.

Aufgetischt wurde der Skandal am 12. Januar von der Kölner Boulevard-Zeitung Express: „Kölner Operettenstar grundlos im Irrenhaus“ – „Sängerin in der Schlangengrube“. So lauteten die Schlagzeilen. Die Tatsachen: Die ungarische Künstlerin Anita Monti aus Köln war vom Ordnungsamt der Stadt am Silvestermorgen in die „Unruhigen-Abteilung“ des Rheinischen Landeskrankenhauses in Bonn eingewiesen worden. In der Nacht zuvor hatte sie vom Balkon ihres Hauses Arien in die Nacht geschmettert und allerlei Unfug getrieben. Zehn Tage war sie festgehalten worden. „Es waren die schrecklichsten Tage meines Lebens“, bekannte die Sängerin dem Express der für sich das Verdienst in Anspruch nehmen kann, Anita Monti aus der Irrenanstalt befreit zu haben. Tatsache ist auch, daß mehreren Amtspersonen bei diesem Fall das ruhige Gewissen fehlt. Ein Sündenbock wird noch gesucht.

Das war geschehen: Bis Express sie einen „Operettenstar“ und „die beliebte ungarische Sängerin“ nannte, konnten sich kunstinteressierte Kölner nicht daran erinnern, jemals etwas von Anita Monti gehört zu haben. Vor ihrer Flucht während des Ungarn-Aufstandes soll sie jedoch der Star des Budapester Operettentheaters gewesen sein. In Köln fand sie im Möbelhaus Pesch am Kaiser-Wilhelm-Ring eine Wohnung, deren Wände und Decken sie bunt bemalte. Denn die 38jährige Anita Monti, die sich auch Eda Kadar nannte, mit bürgerlichem Namen Etelka Bot, geb. Fürsti-Molner heißt, war nicht nur Sängerin, sondern auch als Malerin talentiert.

Den Repräsentanten der Stadt Köln blieb sie nicht unbekannt: Temperamentvoll hatte sie ihnen mehrere Male ihre Nöte und Sorgen geschildert. Unbekannt blieb sie auch den Ordnungsbehörden nicht. Sie hatte einmal einen Offenbarungeid leisten sollen. Damals war der Gutachter, der sie psychiatrisch untersucht hatte, zu dem Schluß gekommen, Anita Monti sei nicht in der Lage, ihre Vermögensangelegenheiten ordnungsgemäß zu regeln.

Auch der Kölner Amtspsychiater Dr. Puchstein hatte sie schon einmal gesehen. Ihr Manager, der Kölner Toni Brecher, soll dreimal auf dem Gesundheitsamt gewesen sein und sinngemäß erklärt haben, Frau Monti sei nicht ganz normal.

Schwierigkeiten hatte es auch mit dem Wohnungseigentümer, der Firma Pesch, gegeben. Sie will ihr Lager erweitern und sucht nach einer Möglichkeit, Anita Monti herauszusetzen.