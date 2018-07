Inhalt Seite 1 — Chancen für die Älteren Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Industrie verfügt man über ein großes Repertoire von Standardklagen, die man mit Vorliebe in Geschäftsberichten, auf Tagungen und Kongressen anstimmt. Auf dem Gebiet der Personalpolitik sind es in erster Linie die rapide steigenden Lohnkosten, der häufige Arbeitsplatzwechsel und der Mangel an qualifizierten Facharbeitern. Diesen Klagen folgen meist Forderungen an den Staat, Ermahnungen für die Gewerkschaften – schließlich der Hinweis auf die drohenden Gefahren für die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Eine Änderung unerfreulicher Zustände wird aber nicht dadurch erreicht, daß man klagt, sondern dadurch, daß man handelt.

„Es gibt nur zwei Mittel, mit denen man den andauernden, den Betriebsablauf stark hemmenden Arbeitsplatzwechsel, die vielbeklagte Fluktuation der Arbeitnehmer, verhindern kann: Das erste ist eine gute Menschenführung, das zweite ist die innerbetriebliche Chance zum beruflichen Aufstieg.“ Das ist jedenfalls die Meinung, die man bei Bosch in Stuttgart vertritt.

Diese Erkenntnis mag nicht ganz neu sein; neu ist jedenfalls der Weg, den das Unternehmen zur Verwirklichung dieses Leitsatzes eingeschlagen hat – ein Weg, der gleichzeitig dazu führt, daß der Mangel an Facharbeitern gemildert werden kann. Neu in Deutschland ist auch, daß hiermit ungelernten Arbeitern echte Aufstiegsmöglichkeit geboten wird.

Der Bosch-Konzern, zu dessen Produktionsprogramm vor allem elektrotechnische Geräte für Kraftfahrzeug, Haushalt und Industrie gehören, beschäftigt gegenwärtig rund 72 000 Arbeiter. Nur jeder Fünfte von ihnen ist Facharbeiter. Die übrigen 80 Prozent der Lohnempfänger sind kurzfristig angelernte Arbeitskräfte. Für diese Gruppe gab es bisher innerhalb der Industrie so gut wie gar keine Aufstiegschancen. Sie konnten nur hoffen, durch gelegentlichen Arbeitsplatzwechsel einen etwas besser bezahlten Job zu finden. Ein Aufstieg auf der sozialen Stufenleiter, die Übernahme größerer Verantwortung, war dagegen für sie ausgeschlossen – und ist es für die Mehrzahl von ihnen auch heute noch. An der hierzu notwendigen Begabung und Bereitschaft fehlt es zwar bei vielen dieser Arbeiter nicht – die Schuld liegt vielmehr in der Starrheit des deutschen Ausbildungssystems: Etwa 60 Prozent der angelernten Arbeiter bei Bosch stammen aus Fremdberufen, in die sie eine falsche oder fehlende Berufsberatung oder der nach Kriegsende herrschende Mangel an Lehrstellen getrieben hat.

Um diesen Arbeitern eine Korrektur ihres verfehlten Berufsweges ohne einschneidende Einkommensverluste zu ermöglichen, hat Bosch einen Stufenplan zur Ausbildung begabter Erwachsener entwickelt. Hieran können alle Arbeitnehmer teilnehmen, die mindestens ein Jahr bei Bosch beschäftigt und älter als 19 Jahre sind.

Als Vorbereitung für die eigentliche Ausbildung zum Facharbeiter bietet das Unternehmen zunächst allen Mitarbeitern die Möglichkeit, außerhalb der Arbeitszeit kostenlos an einem Kursus in Rechnen und Deutsch teilzunehmen. Außerdem und unabhängig davon können alle Betriebsangehörigen auf Kosten des Unternehmens Volkshochschulkurse besuchen. Die Grundstufe des eigentlichen Facharbeiterlehrganges beginnt nach einer Aufnahmeprüfung mit einem drei bis vier Monate dauernden Kurzlehrgang in Metallbearbeitung. Hierbei werden auch theoretische Kenntnisse und Materialkunde, technisches Rechnen und Zeichnen vermittelt. Die Teilnehmer (bisher 600) erhalten in dieser Zeit ihren vollen Durchschnittslohn. Schon nach Abschluß der ersten Ausbildungsstufe können die Arbeiter, wenn sie nicht freiwillig an den folgenden Lehrgängen teilnehmen wollen, an qualifizierten Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Es folgt nun eine Periode, während der die angehenden Facharbeiter zwar praktisch im Betrieb arbeiten, dabei aber systematisch den Arbeitsplatz wechseln und von Meistern und Facharbeitern betreut werden. Daneben besuchen sie in der arbeitsfreien Zeit einen Sonderkurs an der Berufsschule. Am Ende des insgesamt etwa vier Jahre dauernden Ausbildungsganges. findet wiederum in der Lehrwerkstatt eine mehrwöchige Vorbereitung auf die abschließende Facharbeiterprüfung statt.