H. K., Hamburg Wie groß ist V? Mit Logarithmen rechnen!“ So stand es auf der Tafel des Klassenraumes eines privaten Gymnasiums an der Alster. Die Aufforderung des Mathematiklehrers indessen richtete sich nicht an die rund 35 jungen Leute aus den beiden Teilen Deutschlands, die in diesem Schulzimmer am Wochenende vier Stunden lang das Thema „Jugend – Frieden – Wiedervereinigung“ abhandelten. Unter den Teilnehmern saßen die „Oberhausener“. Oberhausen – nicht nur Markenbezeichnung für das alljährlich in der Ruhrstadt stattfindende Kurzfilmfestival, Markenbezeichnung nun auch für Ost-West-Begegnungen, die nicht stattfinden.

Man erinnert sich: Ende August lud Horst Wilhelms, ein 32 Jahre alter Jugendleiter der Naturfreunde, zu einer „Begegnung junger Arbeiter aus der Bundesrepublik und der DDR“ ein. Oberhausens Polizeichef sah damals rot und ließ die 24 Teilnehmer aus der DDR verhaften, durchsuchen, verhören und abschieben. Kaum waren die Besucher wieder daheim, traf beim Zentralrat der FDJ in Ostberlin ein Telegramm aus Hamburg ein. Absender war der Christliche Verein Junger Männer. „Wir laden hiermit die 24 Oberhausen-Besucher zu einem gesamtdeutschen Gespräch nach Hamburg ein. Unsere Demokratie ist besser, als Ihr denkt. Gespräche sind auch ohne Polizeimaßnahmen möglich.“

Nun waren sie gekommen – und kein Polizist schritt ein. Die Gruppe der Oberhausener hatte sich zwar etwas verändert, der politische Kader aber war der alte geblieben. Die westdeutschen Teilnehmer waren Studenten, Schüler, junge Angestellte und Arbeiter. Sie waren alle wohlinformiert, taktvoll, behutsam. Ein Hauch von Ängstlichkeit war bei den Oberen allerdings immer noch zu spüren. Der Senator für Arbeit und Soziales, Ernst Weiß, gleichzeitig Landesvorsitzender des Kuratoriums „Unteilbares Deutschland“, wollte sich erst mit den DDR-Gästen zu einem Mittagessen an einen Tisch setzen. Daraus aber wurde nichts. Am Morgen des Essens winkte der Senator ab. Der Grund für seine Absage ist nur zu vermuten: Unter den Gästen befanden sich einige FDJ-Funktionäre und ein Volkskammer-Abgeordneter.

Politisches Kapital versuchte der Ostberliner Deutschlandsender aus dem Hamburger Treffen zu schlagen. Seine Korrespondenten kabelten nach Berlin: Ulbrichts Thesen zur Wiedervereinigung Deutschlands standen auf der Tagesordnung des Seminars. Doch darum ging es gar nicht. Diese Thesen wurden erwähnt, aber nicht diskutiert. Es ging um viel einfachere Dinge – um diese Fragen: „Warum können wir nicht bei uns beginnen, mit dem Freund-Feind-Denken aufzuhören? Warum nicht bei uns beginnen mit den kleinen Schritten, den Kontakten? Laßt uns doch in unseren Jugendzeitschriften mit den gegenseitigen Verketzerungen aufhören!“

CVJM-Generalsekretär Gerhard Weber hatte die Parole ausgegeben: „Herunterspielen“. Es sollte kein offizielles Gespräch sein. Und als am Sonntag Jugendpastor Stolt seine Morgenandacht gehalten hatte, verabschiedete sich der Leiter der DDR-Gruppe mit dem Eingeständnis: „Es war vieles, was auf einen einstürmte dieser Tage.“

Unterdessen aber bemühte sich die starke Pressemannschaft aus Ostberlin immer noch, dem Treffen einen hochpolitischen Anstrich zu geben. „Man war sich zwischen Ost und West einig, daß die Thesen des Staatsratsvorsitzenden zu diskutieren seien“, hieß es später im Deutschlandsender.

Jetzt wartet Gerhard Weber auf die Gegeneinladung nach Halle oder Magdeburg. Doch nur wenige glauben, daß sie eintreffen wird. Hamburg ist wohl doch liberaler als Halle...