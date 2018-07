Die drei Abgeordneten, die im „Politischen Forum“ über „Unsere Landsleute in Mitteldeutschland“ sprachen, meinten, es gut und ehrlich – der CDU-Mann Josef Stingl ist kein Barzel, der SPD-Abgeordnete Günter Markscheffel ist kein Wehner, und auch FDP-Geschäftsführer Hans Friedrich Genscher gehört zu den jungen, aufgeschlossenen Leuten seiner Fraktion. Wenn sich dieses Parteiengespräch trotzdem anhörte, als habe es Molière als Komödie zum Thema Heuchelei und Überheblichkeit geschrieben, dann ist das vermutlich weniger die persönliche Schuld der drei Abgeordneten. Wo die Nichtexistenz des anderen deutschen Staates zum Dogma erhoben wird, können andere Gedanken nicht gedeihen.

In vorbildlicher Einigkeit erkannten alle drei, daß die Zeit der Geschenkpakete vorbei ist. Wir dürfen nicht in der überheblichen Rolle des „geschenkgebenden Onkels“ auftreten (Stingl), wir dürfen nicht den „Weihnachtsmann“ oder den „Geschenkesel“ spielen (Markscheffel), wir dürfen nicht Westdeutschland zum „Maßstab aller Dinge“ machen (Genscher). Ein schöner Vorsatz – aber keiner widersprach, als Markscheffel von den „Menschen“ redete, die „jetzt in zwanzig Jahren Isoliertheit trotz der unglaublichen Zustände einiges geschaffen haben, worauf sie sogar stolz sind“. In den fünf Buchstaben dieses „sogar“ steckte die ganze Überheblichkeit, der man soeben abgeschworen hatte.

Und um in keinen falschen Verdacht zu geraten, fügte Markscheffel sofort beflissen hinzu: „Ich meine gar nicht die Kommunisten, ich meine die Menschen, die das also geschaffen haben.“ Die Menschen: „Unsere Menschen drüben“ – so Genscher mindestens sechsmal im besitzanzeigenden Pronomen. Mit ihnen gilt es, die „menschliche Verzahnung“ (wieder Genscher) zu verstärken. Besonders mit den jungen Menschen, um die sich vor allem Stingl ehrlich Sorge machte: „Wenn solche jungen Menschen kommen – ich weiß nicht, ob Sie auch schon solche Gespräche geführt haben – man kommt leider sehr selten dazu, wo die jungen Menschen dann nicht in eine Gruppe eingefangen sind, wo ein Kommissar auf sie aufpaßt...“ Falsch, nein, Stingl meinte hier nicht den Polizeikommissar, der bei uns jugendliche Besucher aus der DDR einfängt, ins Gefängnis bringt, und dann – bestenfalls – über die Grenze abschiebt (an den dachte Stingl nicht), er meinte nur sein Gegenstück, den Aufpasser, der von drüben mitgeschickt wird.

Und wie stellte sich Genscher die „menschliche Verzahnung“ mit „unseren Menschen drüben“ vor? So: „Eine gesamtdeutsche Reisewelle in die Zone hinein! Entdeckt Mitteldeutschland als Reiseland der Westdeutschen!“ Ach, ich brauchte mir gar nicht lange zu überlegen, was dann geschehen würde, nicht daran zu denken, wie „unsere Menschen hier“ beispielsweise am Schwarzen Meer auftreten.

Die drei Parlamentarier machten drastisch deutlich, was bei einer solchen Reisewelle zu erwarten ist. „Keine Überheblichkeit“ sollten wir zeigen, sagte Stingl, aber wir sollten auftreten „aus der Selbstsicherheit des aus der freien Welt Kommenden, der einen Hauch von Freiheit mitbringt“. Genscher gleichen Sinnes: „Wenn es uns gelingt, in einem Gespräch, in dem politisch gesprochen wird, in der Sowjetzone in diese Versammlungen hinein einen Hauch von Freiheit zu tragen, dann ist das auch ein Beitrag in der gesamtdeutschen Sache. Und ich weiß, daß in solchen Gesprächen viele da sind, die froh sind, daß einmal auf dem Boden, auf dem heute noch sowjetische Bajonette stehen, ein freies Wort gesprochen wird.“ Und auch Markscheffel wollte mit einem – „Hauch von Freiheit“ den Prozeß der Differenzierung „befruchten“ zwischen den „deutschen Kommunisten und den Deutschen, die russische Kommunisten sind“.

Schnell war man sich einig, daß die „national denkenden und national fühlenden Kommunisten“ irgendwie auch zu „unseren Menschen drüben“ gehören. Und wahrscheinlich passen Nationalkommunisten wie Ulbricht, Kurella und Honecker, die sich sorgfältig gegen die liberale kulturpolitische Entwicklung im übrigen Ostblock abschirmen, besser zu unseren Politikern als internationale Kommunisten wie Biermann, Havemann und Harich. Darüber braucht man nicht nachzudenken. Rufus