Bonn, im Februar

Das Luxemburger Verhandlungsergebnis liegt schriftlich fest; die beiden Staatsmänner werden dieses Thema daher wohl nicht mehr in den Mittelpunkt ihrer Gespräche stellen. Erhard wäre jedenfalls gut beraten, wenn er sich nicht auf das Glatteis von Textauslegungen locken ließe.

Hingegen stehen andere grundsätzliche Fragen an, die aus dem Nebel der ständigen Mißverständnisse herausgeholt werden sollten. Was hat de Gaulle mit und in Moskau vor? Welche Ziele verfolgt er mit der Politik der Ostkredite? Sieht er Annäherungsmöglichkeiten zwischen der EWG und der EFTA – und wenn ja, in welchem Rahmen? Und de Gaulle mag sich nach den Vorstellungen der Bundesregierung von der gemeinsamen nuklearen Verteidigung erkundigen; auch danach, ob und wie weit sie die Ostkontakte ausbauen will.

Zu viel diplomatische Vorsicht ist bei einem solchen sondierenden Gespräch nicht angebracht. Außenminister Schröder hat in Luxemburg durch seine feste und klare Haltung viel zu dem schließlichen Kompromiß beigetragen. Vergleicht man die ursprünglichen Forderungen de Gaulles mit dem Konferenz-Ergebnis, dann sind trotz aller Unklarheiten, die übrig bleiben, große französische Abstriche erkennbar. Die Stellung der EWG-Kommission wird grundsätzlich nicht angetastet. Die Agrarfinanzierung wird zwar vorrangig behandelt, aber an die Beratungen über die Kennedy-Runde gebunden. Die Fusion der Gemeinschaften setzt nun die Verständigung über personelle Fragen voraus. Die Mehrheitsabstimmungen werden zwar in der Praxis durchlöchert, aber im Prinzip nicht abgeschafft; es wurde Frankreich weder eine Änderung noch eine ihren Sinn in Frage stellende Interpretation der Römischen Verträge zugestanden. Vor allem aber wurde erreicht, daß Frankreich die Politik des leeren Stuhls aufgegeben hat.

Es hat sich erwiesen, daß in allen sechs Ländern handfeste Interessen am Fortbestand der Wirtschaftsgemeinschaft erwachsen sind. Ein Realist kann diese Interessen nicht außer acht lassen – und de Gaulle ist ein Realist. Bonn muß nun in den politischen EWG-Fragen realistisch auftreten. Bis auf weiteres – jedenfalls so lange, wie de Gaulle die Richtung der französischen Politik bestimmt – wird es keine integrierte politische Union geben. Die Hoffnung von einst, daß die wirtschaftliche Verflechtung der sechs Länder ihre politische Einigung gewissermaßen automatisch nach sich ziehen werde, hat sich zunächst einmal als trügerisch erwiesen; das wurde in der Bundestagsdebatte über die EWG-Krise von Rednern aller Fraktionen eingeräumt. Mehrfach wurde auch vor übereilten Initiativen gewarnt. Nur keine Konferenz über die politische Union, die schon vorher etwas kostet und bei der nachher doch nichts herauskommt! Abwarten ist unter Umständen besser als ungeduldiges Herummanipulieren.

Bei alledem soll aber die deutsch-französische Freundschaft erhalten bleiben – auch das hat der Bundestag einmütig als seinen Willen bekundet. Robert Strobel