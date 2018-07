In letzter Zeit entdeckt die Wissenschaft bei immer mehr Tieren die Fähigkeit, sich nach der Stellung von Himmelskörpern zu orientieren. Brieftauben, Stare, Lachse auf hoher See, Wasserschildkröten, Bienen, Ameisen und Wolfsspinnen sind einige von denen, die nach dem Sonnenkompaß steuern. Bei Rotkehlchen, Grasmücken und Goldregenpfeifern dienen auf nächtlichem Flug sogar die Sterne als Wegweiser zu fernen Ländern. Jetzt lassen es Experimente des Berliner Insektenforschers Dr. Karl Cleve als möglich erscheinen, daß auch Nachtschmetterlinge das Licht der Sterne wahrnehmen können.

Wie so oft in der Geschichte der Naturwissenschaften führte auch hier der Zufall zu einer Entdeckung. Dr. Cleve ist passionierter Schmetterlings-Sammler und hat schon Tausende von Nachtfaltern mit Glühlampen herbeigelockt. Er probierte zahllose Lampentypen mit unterschiedlichen Lichtspektren aus – eigentlich nur, um den wirtschaftlichsten Wirkungsgrad zwischen Stromverbrauch und Insektenanflug zu ermitteln.

Dabei zeigte sich, daß die größte Lichtempfindlichkeit des Nachtfalterauges in einem ganz anderen Farbbereich liegt als die des menschlichen Auges. Sie liegt im Violett (nicht im Ultraviolett!) bei einer Wellenlänge von 400 bis 425 Nanometer.

Diese „Violettverschiebung“ muß einen Grund haben, sagte sich Dr. Cleve. So kam er auf die Idee, die spektrale Lichtempfindlichkeitskurve der Nachtfalter-Facettenaugen mit der spektralen Lichtintensität der Gestirne zu vergleichen. Diese ist bei jedem Sterntyp etwas anders. Aber nimmt man den Mittelwert aller 3000 Sterne, die der Mensch in unseren Breiten mit bloßem Auge sehen kann, dann ergibt sich eine verblüffende Übereinstimmung. Qualitativ ist das Nachtfalterauge also ideal an das Licht der Sterne angepaßt, während das Menschenauge mehr auf das Tageslicht anspricht.

Aber ist das Sternenlicht auch hell genug, um von Nachtfaltern erkannt werden zu können? Zur Klärung dieser Frage führte Dr. Cleve Versuchsserien mit Lampen verschiedener Lichtstärke durch und rechnete die Ergebnisse beleuchtungsmathematisch auf Stern werte um. Sein Ergebnis: „Nachtfalter werden kaum weniger Sterne wahrnehmen können als der Mensch.“

Ungelöst ist vorerst noch die Frage, wozu die nächtlich schwirrenden Insekten Astronomie betreiben. Denkbar wäre, daß sie in der Dunkelheit Mond- oder Sternenlicht direkt ansteuern, weil sie dann sicher sein können, nicht gegen ein Hindernis zu prallen. Hierfür spricht auch die Beobachtung, daß die Wirkung der Glühlampen in unübersichtlichem Gelände oft besser als in offener Landschaft ist. Denkbar wäre auch eine gewisse Kursstabilisierung bei geruchsorientierten Flügen zum Weibchen, zum Futter und zum Eiablageplatz oder gar eine reguläre Navigation bei längeren Wanderflügen. Vitus Dröscher