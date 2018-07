E. H., München

An der Isar zweifelt kaum jemand daran, daß die Olympischen Sommerspiele 1972 in der „Weltstadt mit Herz“ stattfinden werden. Die Münchner hören soviel Lob über ihre lebenswerte Stadt mit der liebenswerten Umgebung, daß sie die Olympischen Spiele als Tribut an Deutschlands heimliche Hauptstadt gelassen hinnehmen. Zumal der Münchner Volkscharakter statt begeisterter Zustimmung eher jener grantelnden Ausdrucksweise zuneigt, die an Stelle eines „Ja“ dem Karl Valentin nachfolgt: „Kriegen sollen sie’s müssen.“Womit zugleich der Rückzug vorbereitet ist, für den Fall, daß etwas schiefgeht. Denn es ist ja noch nicht soweit. Über die Bewerbung Münchens entscheidet um den 21. April das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Rom. Dann freilich sind die Kommunalwahlen in Bayern, die im März stattfinden, vorüber.

Das trifft sich recht günstig. Wenn auch der tüchtige Münchner Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel (SPD) um seinen Rathaussessel nicht zu bangen braucht, so sieht er doch über den Schuldenberg der Stadt kaum mehr hinweg; Finanzierungsprobleme bereiten ihm oft schlaflose Nächte. Vogel hat in den Stadtrat, der jahrelang unproduktiv über Plänen brütete, neuen Schwung gebracht. Große Projekte wurden in Angriff genommen, von Satellitenstädten bis zu unterirdischen Verkehrsanlagen, von Fernheizwerken bis zu Krankenhäusern. Aber die Finanzen brachten die Stadt schneller an das Ende ihres Planungslateins als es dem Oberbürgermeister lieb war. Die Schwierigkeiten nahmen noch zu, weil hinter den Kulissen die Parteipolitik eine Rolle spielt. Die von CSU und CDU beherrschten Regierungen Bayerns und Bonns mochten einem sozialdemokratischen OB nicht zum Erfolg verhelfen.

In dieser prekären Lage war die Idee von den Olympischen Spielen ein Geniestreich, von dem sich die Stadtverwaltung versprechen kann, einige ihrer Sorgen loszuwerden. Im „Dienst der nationalen Sache“ werden Gelder locker werden, die sonst nie den Weg an die Isar gefunden hätten. Obendrein wirkt sich der Aktivposten „Olympiade“ günstig in der Rathausbilanz aus.

In den Münchner Freudenbecher aber wurden vom nahen Nachbarn bittere Tropfen geträufelt. Als erster spitzte Curt Frenzel, Chefredakteur und Verleger der Augsburger Allgemeinen, seine Feder und rechnete nach sparsam-nüchterner Schwabensitte der 60 Kilometer entfernten Hauptstadt vor, daß der Steuerzahler wenigstens eine halbe, wahrscheinlich aber eine ganze Milliarde einbringen müsse, um in München zwei Wochen lang Olympische Spiele zu erleben. „Von Maßhalten ist keine Rede mehr, von einem Sparwillen nichts zu spüren.“ Der Olympier des schwäbischen Zeitungswesens stellte auch die Frage: „Können wir als geteiltes Land ein Interesse daran haben, daß die Deutschen mit getrennten Mannschaften auf deutschem Boden aufmarschieren?“ Es sei frivol, dies nur als Schönheitsfehler zu erklären, hier liege das echte nationale Problem. Als die Augsburger Allgemeine – nach allgemeinem Branchenurteil eine der besten deutschen Zeitungen in der Provinz – vier Wochen später in einem zweiten Leitartikel gegen den „olympischen Spleen“ wetterte, antwortete der Münchner Stadtanzeiger mit den Worten: „Der Hintergrund des Leitartikels ist unschwer zu erkennen – eine simple Neidhammelei.“

Die olympische Idee entfachte in Bayern indessen nicht nur einen Zeitungsstreit. Zu den Opfern der Auseinandersetzung zählt auch Ministerpräsident Alfons Goppel. Im Landtag meinte er, Bayern dränge sich nicht nach olympischen Ehren, wolle sich aber dieser gesamtdeutschen Aufgabe nicht entziehen. „Wir müssen wohl oder übel in den sauren Apfel beißen.“ Das veranlaßte den sonst der Regierung eher freundlich gesonnenen Münchner Merkur zu einem Blick in die Zukunft: „Vielleicht bewahrt ein gütiges Geschick (bis 1972 stehen noch zwei Regierungsbildungen in München an) den Landesvater Goppel davor, sich der sauren Pflicht olympischer Repräsentation unterziehen zu müssen.“