Im letzten Jahr hat unsere Fertigwaren-Einfuhr, die schon 1964 kräftig gewachsen war, nochmals zugenommen, und zwar fast um ein Drittel. Das war (und ist) vielfach Anlaß zu besorgten Kommentaren. Da ist von quantitativ oder auch qualitativ übersteigerten Verbraucheransprüchen die Rede und davon, daß die Auslandsware oftmals billiger als die „kostenüberteuerte“ Inlandware sei. Die Handelskammer Hamburg nimmt in ihrem Jahresbericht diese Entwicklung nicht tragisch, wenn sie sie auch nicht gerade bagatellisiert.

Preissteigerungen, Lohnwellen, Importbooms und Kapitalmarktmiseren, so heißt es, habe es auch schon in früheren Jahren gegeben, ohne daß die Wirtschaft in eine Krise abgeglitten sei oder dauerhaften Schaden in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gelitten habe. Und speziell zum Thema Importboom für Fertigwaren: 1960 habe die Zuwachsquote der Einfuhr 25 Prozent betragen, 1958 immerhin 32 und 1955 sogar 45 Prozent. Bei der statistischen Gruppe „Fertigwaren“ handele es sich auch keineswegs nur um Verbrauchsgüter, sondern vielfach – und bei der Untergruppe „Vorerzeugnisse“ sogar fast durchweg um Produkte, die von der Industrie, teilweise auch als Investitionsmaterial, bezogen werden. Und wenn der so anspruchsvolle Markt der USA im letzten Jahre seine Importe insgesamt um 12 Prozent, die Käufe deutscher Waren aber um 15 Prozent gesteigert habe, so spreche das doch wohl für unsere Wettbewerbsfähigkeit. et